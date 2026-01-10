Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1162, sábado (10/01)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

10/01/2026 - 20h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1162 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 10 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1162 são:

  • 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09
  • Mês da sorte: 05 - maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1163

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1163. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6924, sábado (10/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/01/2026 20h09

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6924 da Quina na noite deste sábado, 10 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6924 são:

  • 49 - 66 - 52 - 13 - 04

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6925

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 12 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6925. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

 

Economia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/01/2026 20h07

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3584 da Lotofácil na noite deste sábado, 10 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Os números da Lotofácil 3584 são:

  • 16 - 09 - 17 - 20 - 07 - 04 - 08 - 21 - 13 - 01 - 18 - 25 - 15 - 23 - 02

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotofácil 3585

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 10 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3585. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeita diz que é difícil retomar o desconto de 20% para pagamento do IPTU à vista
Arrecadação

/ 2 dias

Prefeita diz que é difícil retomar o desconto de 20% para pagamento do IPTU à vista

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3583, sexta-feira (09/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3583, sexta-feira (09/01)

3

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2910, sexta-feira (09/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2910, sexta-feira (09/01): veja o rateio

4

Procurador aciona Justiça para manter desconto de 20% no IPTU em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Procurador aciona Justiça para manter desconto de 20% no IPTU em Campo Grande

5

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias
risco de contaminação

/ 1 dia

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026