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Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1230, quinta-feira (25/06)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

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25/06/2026 - 20h10
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1230 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1230 são:

  •  27 - 02 - 10 - 01 - 17 - 18 - 08
  • Mês da sorte: 07 - Julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1231

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1231. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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MATO GROSSO DO SUL

Lula relança obra abandonada há 11 anos e tira UFN3 do papel

Empresas já se instalam no município antes do início das obras; investimento para a conclusão da fábrica é de R$ 5 bilhões

25/06/2026 08h00

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Mairinco de Pauda/semadesc

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Após mais de uma década de paralisação, a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, volta oficialmente à agenda de investimentos da Petrobras. Hoje, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia que marca a retomada do empreendimento, ocasião em que a estatal assinará os contratos com as empresas vencedoras das licitações responsáveis pela conclusão da fábrica.

O evento representa um marco para um projeto que se tornou símbolo das obras inacabadas no País. Iniciada em 2011, a unidade teve os trabalhos interrompidos em 2014, quando já apresentava elevado porcentual de execução.

Agora, com investimento superior a R$ 5 bilhões e apoio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), a Petrobras prevê iniciar as atividades de campo ainda neste mês. 

A operação plena da fábrica está prevista para o primeiro semestre de 2029, conforme já havia adiantado o Correio do Estado em abril.

O projeto inicial do governo federal era de iniciar as operações da fábrica neste ano, mas, em decorrência da demora de todo o processo de retomada, o presidente vem a MS para lançar a obra no último ano de seu terceiro mandato. 

Além de Lula, participam da solenidade a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outras autoridades federais, estaduais e municipais.

A retomada ocorre em um momento em que o governo federal busca ampliar a produção nacional de fertilizantes e reduzir a dependência brasileira de importações, principalmente após as crises internacionais que afetaram o fornecimento de insumos agrícolas.

“Vai ser uma visita para acompanhar a retomada da obra, até porque recentemente ele participou da inauguração/retomada de operações de uma outra fábrica da Petrobras, a Fafen-BA [Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia]”, disse o deputado federal Vander Loubet ao Correio do Estado.

RETOMADA

Embora as obras tenham permanecido paralisadas por mais de uma década, a estrutura da UFN3 não foi abandonada. A Petrobras manteve ao longo desse período uma equipe responsável pela preservação dos equipamentos e sistemas já instalados.

Motores, instrumentos, válvulas e demais componentes que serão utilizados nos processos de produção de amônia e ureia passaram por procedimentos contínuos de manutenção para evitar deterioração e garantir condições de reaproveitamento.

O gerente de Projetos da Petrobras, Dimitrios Chalela Magalhães, afirmou que a estatal pretende aproveitar praticamente toda a estrutura existente. “A UFN3 foi muito bem preservada durante esse tempo. Vamos aproveitar a totalidade do que já está pronto”.

Os primeiros sinais da retomada já podem ser observados em Três Lagoas. Conforme apurou o Correio do Estado, a Engeko Engenharia, uma das empresas vencedoras do processo licitatório, já instalou escritório no município para dar suporte às atividades que serão iniciadas nas próximas semanas.

A movimentação reforça a expectativa criada na cidade em torno do empreendimento, que há anos é visto como um dos principais vetores de diversificação industrial de Mato Grosso do Sul.

A Petrobras dividiu a conclusão da unidade em 11 pacotes de contratação.

IMPACTO

A construção da UFN3 deverá gerar entre 7 mil e 8 mil empregos no pico das obras, além de milhares de vagas indiretas nos setores de comércio, serviços, alimentação, hospedagem e transporte.

O empreendimento também deve impulsionar a arrecadação municipal e movimentar a economia de Três Lagoas, cidade que já concentra alguns dos maiores investimentos industriais.

O desafio, contudo, será encontrar trabalhadores suficientes para atender à demanda. Mato Grosso do Sul enfrenta atualmente escassez de mão de obra qualificada em diversos setores, situação agravada pela expansão simultânea de grandes projetos industriais, especialmente na cadeia da celulose.

Quando entrar em operação, a UFN3 terá capacidade para produzir fertilizantes nitrogenados, sendo 3.600 toneladas de ureia e 2.200 toneladas de amônia por dia.

Segundo a Petrobras, a unidade será capaz de atender aproximadamente 15% da demanda nacional de fertilizantes. Somada às demais plantas, a produção poderá suprir até 30% do consumo brasileiro de nitrogenados.

A companhia prevê ainda uma etapa intermediária antes da operação plena. Em 2027, deverá entrar em funcionamento o chamado “balcão de ureia”, permitindo a comercialização do produto antes da conclusão definitiva da fábrica.

Com isso, a retomada da UFN3 deixa de ser apenas uma promessa anunciada em diferentes governos e passa a entrar, efetivamente, na fase de execução.

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Em 2027

Governo projeta gastar entre R$ 500 mi e R$ 1 bilhão com a Copa feminina no Brasil

O valor final, no entanto, ainda será definido nos próximos meses

24/06/2026 23h00

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Divulgação

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O Governo Federal trabalha com uma estimativa de orçamento entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão para a organização da Copa do Mundo Feminina de futebol, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O valor final, no entanto, ainda será definido nos próximos meses.

Nesta quarta-feira, 24, um evento em Miami, nos Estados Unidos, marcou a contagem regressiva de um ano para a abertura da competição. Estiveram presentes Jill Ellis, ex-treinadora bicampeã mundial e atual responsável pelo escritório de futebol feminino da Fifa, a ex-jogadora Aline Pellegrino, diretora de legado e relações institucionais da Copa do Mundo Feminina, e o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro.

"O governo brasileiro trabalha hoje com um planejamento para aportar recursos na Copa do Mundo. Estamos falando de toda estrutura de segurança, mobilidade, comunicação, redes e outros elementos operacionais. A estimativa é de um investimento entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão", disse Cordeiro.

O ministro ressaltou que o valor definitivo será conhecido mais adiante, mas afirmou que a projeção inicial já contempla uma parte importante do legado que o País pretende deixar para o futebol feminino.

"Isso só será confirmado efetivamente mais adiante, mas essa é a projeção inicial para viabilizar a realização do evento no Brasil", afirmou. Há até a possibilidade de ficar abaixo dos R$ 500 milhões. Esses gastos não contemplam o que governos estaduais e prefeituras aportarão.

Segundo ele, parte dos recursos será destinada a investimentos em infraestrutura voltados especificamente ao desenvolvimento da modalidade.

"Há alguns investimentos em infraestrutura, como a construção de centros voltados especificamente para a formação de jogadoras de futebol. Além do legado sociocultural, que passa por uma mudança de mentalidade para aproximar o futebol masculino e o feminino, teremos também esse legado estrutural, com a criação de centros de treinamento de referência para a prática do futebol feminino no Brasil", disse.

A Fifa estima colocar na competição US$ 800 milhões. Oito cidades receberão as partidas do Mundial, todas elas sedes da Copa do Mundo masculina de 2014: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador e Fortaleza. O calendário detalhado, com a distribuição dos jogos, será divulgado nos próximos meses. A abertura deve acontecer em São Paulo, enquanto a final será disputada no Maracanã.

"Esse trabalho, toda essa logística de preparação do País para a Copa do Mundo, acontece há bastante tempo. O Brasil está preparado. A infraestrutura que ficou como legado de 2014 está pronta. Nós temos oito cidades-sede espalhadas pelas cinco regiões do País", afirmou Cordeiro.

O ministro também revelou que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) iniciou um estudo para mensurar o impacto econômico e turístico da competição.

"Estamos falando da movimentação do turismo, da rede hoteleira, dos restaurantes e de toda a cadeia econômica envolvida", disse.

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