Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1338, terça-feira (03/11)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da redação

Da redação

03/11/2026 - 20h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

 

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1338 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 3 de novembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1338 são:

  • 11 - 19 - 23 - 22 - 10 - 05 - 03 

  • Mês da sorte: 11 - Novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1339

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1339. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3820, terça-feira (03/11)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

03/11/2026 20h04

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3820 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 3 de novembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Os números da Lotofácil 3820 são:

  • 05 - 11 - 12 - 25 - 13 - 06 - 15 - 21 - 24 - 02 - 23 - 22 - 03 - 14 - 16

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3821

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3821. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

Limpa Nome

Correios abrem feirão em MS para quitar dívidas com até 99% de desconto

Mutirão começa nesta terça-feira (3) e segue até 6 de dezembro, com atendimento gratuito nas agências participantes e mais de 750 milhões de ofertas em todo o Brasil.

03/11/2026 18h07

Compartilhar
Agências dos Correios participam do Feirão Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% para renegociação de dívidas.

Agências dos Correios participam do Feirão Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% para renegociação de dívidas. Foto: Agência Gov.

Continue Lendo...

Os consumidores de Mato Grosso do Sul que estão com contas atrasadas terão uma nova oportunidade de renegociar dívidas com descontos que podem chegar a 99%. Os Correios e a Serasa iniciaram nesta terça-feira (3) mais uma edição do Feirão Limpa Nome, que permitirá a negociação de débitos presencialmente, nas agências participantes, ou pelos canais digitais da plataforma.

A campanha segue até 6 de dezembro e reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras, responsáveis por disponibilizar mais de 750 milhões de ofertas de renegociação em todo o Brasil.

O atendimento presencial será gratuito nas mais de 7 mil agências dos Correios participantes em território nacional.

A iniciativa chega em um momento de elevado endividamento em Mato Grosso do Sul. Segundo dados da Serasa referentes a setembro, o Estado contabilizava mais de 1,3 milhão de consumidores inadimplentes, que acumulavam aproximadamente R$ 11,4 bilhões em dívidas.

O levantamento aponta que os sul-mato-grossenses tinham mais de 6,3 milhões de pendências financeiras, com valor médio de aproximadamente R$ 8,6 mil por consumidor inadimplente.

Descontos podem chegar a 99%

Esta edição do Feirão Limpa Nome é considerada a maior já realizada pela Serasa em quantidade de ofertas. O volume de propostas disponíveis cresceu 14% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre as condições anunciadas estão descontos de até 99%, parcelamentos que podem chegar a 72 vezes e prestações a partir de R$ 9,90, conforme as condições estabelecidas pelas empresas credoras.

Isso não significa, porém, que todas as dívidas terão o desconto máximo. Os percentuais e as formas de pagamento variam de acordo com o tipo de débito, a empresa responsável e as propostas disponibilizadas para cada CPF.

Também é possível encontrar ofertas para débitos que ainda não resultaram na negativação do nome do consumidor, desde que a empresa credora tenha disponibilizado uma proposta na plataforma.

Segundo a diretora da Serasa, Aline Maciel, a ampliação das oportunidades de renegociação busca facilitar a recuperação financeira dos brasileiros.

“Ampliar o acesso à renegociação é fundamental para que milhões de pessoas tenham a oportunidade de reorganizar suas finanças. Esta edição histórica reúne o maior volume de ofertas já disponibilizado pela Serasa”, afirmou.

Como negociar dívidas nos Correios em MS

Quem preferir o atendimento presencial poderá procurar uma agência participante dos Correios em Mato Grosso do Sul.

Para consultar as propostas, o consumidor deverá apresentar um documento oficial com foto e o CPF. Não haverá cobrança de taxa pelo atendimento durante o feirão.

As condições oferecidas presencialmente serão as mesmas disponibilizadas nos canais digitais, permitindo que cada consumidor escolha a forma mais conveniente de realizar a negociação.

O atendimento nas agências dependerá dos dias e horários de funcionamento de cada unidade.

Saiba como participar do Feirão Limpa Nome

Além do atendimento nos Correios, os consumidores poderão consultar suas dívidas e fechar acordos pelos seguintes canais:

  • Site: www.serasa.com.br

  • Aplicativo Serasa: disponível para Android e iOS

  • WhatsApp oficial: (11) 99575-2096

  • Atendimento presencial: agências participantes dos Correios

As negociações estarão disponíveis até as 23h59 do dia 6 de dezembro.

Antes de concluir um acordo, a orientação é conferir o valor final da dívida, a quantidade de parcelas, os vencimentos e a capacidade de pagamento, evitando assumir compromissos que possam comprometer novamente o orçamento familiar.

Também é importante utilizar apenas os canais oficiais da Serasa e dos Correios para evitar golpes envolvendo falsas propostas de quitação de dívidas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 2 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

2

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

3

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 1 dia

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

4

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

5

Resultado da Loteria Federal 6114-0 de hoje, domingo (01/11)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6114-0 de hoje, domingo (01/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Meta não é estratégia comercial
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?