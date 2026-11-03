Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1338, terça-feira (03/11)

Mutirão começa nesta terça-feira (3) e segue até 6 de dezembro, com atendimento gratuito nas agências participantes e mais de 750 milhões de ofertas em todo o Brasil.
Os consumidores de Mato Grosso do Sul que estão com contas atrasadas terão uma nova oportunidade de renegociar dívidas com descontos que podem chegar a 99%. Os Correios e a Serasa iniciaram nesta terça-feira (3) mais uma edição do Feirão Limpa Nome, que permitirá a negociação de débitos presencialmente, nas agências participantes, ou pelos canais digitais da plataforma.
A campanha segue até 6 de dezembro e reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras, responsáveis por disponibilizar mais de 750 milhões de ofertas de renegociação em todo o Brasil.
O atendimento presencial será gratuito nas mais de 7 mil agências dos Correios participantes em território nacional.
A iniciativa chega em um momento de elevado endividamento em Mato Grosso do Sul. Segundo dados da Serasa referentes a setembro, o Estado contabilizava mais de 1,3 milhão de consumidores inadimplentes, que acumulavam aproximadamente R$ 11,4 bilhões em dívidas.
O levantamento aponta que os sul-mato-grossenses tinham mais de 6,3 milhões de pendências financeiras, com valor médio de aproximadamente R$ 8,6 mil por consumidor inadimplente.
Descontos podem chegar a 99%
Esta edição do Feirão Limpa Nome é considerada a maior já realizada pela Serasa em quantidade de ofertas. O volume de propostas disponíveis cresceu 14% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Entre as condições anunciadas estão descontos de até 99%, parcelamentos que podem chegar a 72 vezes e prestações a partir de R$ 9,90, conforme as condições estabelecidas pelas empresas credoras.
Isso não significa, porém, que todas as dívidas terão o desconto máximo. Os percentuais e as formas de pagamento variam de acordo com o tipo de débito, a empresa responsável e as propostas disponibilizadas para cada CPF.
Também é possível encontrar ofertas para débitos que ainda não resultaram na negativação do nome do consumidor, desde que a empresa credora tenha disponibilizado uma proposta na plataforma.
Segundo a diretora da Serasa, Aline Maciel, a ampliação das oportunidades de renegociação busca facilitar a recuperação financeira dos brasileiros.
“Ampliar o acesso à renegociação é fundamental para que milhões de pessoas tenham a oportunidade de reorganizar suas finanças. Esta edição histórica reúne o maior volume de ofertas já disponibilizado pela Serasa”, afirmou.
Como negociar dívidas nos Correios em MS
Quem preferir o atendimento presencial poderá procurar uma agência participante dos Correios em Mato Grosso do Sul.
Para consultar as propostas, o consumidor deverá apresentar um documento oficial com foto e o CPF. Não haverá cobrança de taxa pelo atendimento durante o feirão.
As condições oferecidas presencialmente serão as mesmas disponibilizadas nos canais digitais, permitindo que cada consumidor escolha a forma mais conveniente de realizar a negociação.
O atendimento nas agências dependerá dos dias e horários de funcionamento de cada unidade.
Saiba como participar do Feirão Limpa Nome
Além do atendimento nos Correios, os consumidores poderão consultar suas dívidas e fechar acordos pelos seguintes canais:
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Site: www.serasa.com.br
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Aplicativo Serasa: disponível para Android e iOS
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WhatsApp oficial: (11) 99575-2096
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Atendimento presencial: agências participantes dos Correios
As negociações estarão disponíveis até as 23h59 do dia 6 de dezembro.
Antes de concluir um acordo, a orientação é conferir o valor final da dívida, a quantidade de parcelas, os vencimentos e a capacidade de pagamento, evitando assumir compromissos que possam comprometer novamente o orçamento familiar.
Também é importante utilizar apenas os canais oficiais da Serasa e dos Correios para evitar golpes envolvendo falsas propostas de quitação de dívidas.