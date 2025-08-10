Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

10/08/2025 - 07h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1100 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 1 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 55 apostas ganhadoras (R$ 1.931,03);
  • 5 acertos - 1.716 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 21.142 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Outubro - 68.081 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada).

Quatro apostas de MS fizeram 6 acertos! 

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1100 são:

  • 24 - 30 - 20 - 07 - 22 - 27 - 12
  • Mês da sorte: 10 - outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1101

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1101. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2279, sábado (09/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/08/2025 07h22

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2278 da Timemania na noite deste sábado, 9 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14,2 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 15 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 22.891,92 cada);
  • 5 acertos - 144 apostas ganhadoras (R$ 1.816,81 cada);
  • 4 acertos - 3.297 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);
  • 3 acertos - 32.173 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);
  • Time do Coração: Mirassol/SP - 7.428 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada).

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2279 são:

  • 62 - 64 - 43 - 56 - 03 - 09 - 05
  • Time do coração: 52 / Mirassol - SP

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2280

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2280. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

 

Bastidores

Festival do Sobá mobiliza centenas na organização e preparativos começam um ano antes

Evento que celebra a cultura japonesa em Mato Grosso do Sul é responsável por aquecer setor econômico na Capital

09/08/2025 10h30

Compartilhar
Festival do Sobá recebe anualmente milhares de visitantes na Feira Central de Campo Grande

Festival do Sobá recebe anualmente milhares de visitantes na Feira Central de Campo Grande Divulgação

Continue Lendo...

Segue até amanhã (10) um dos maiores eventos culinário de Mato Grosso do Sul: o Festival do Sobá, na Feira Central de Campo Grande. Em sua 18ª edição, a festividade, que atrai milhares de visitantes todos os anos, celebra a culinária e a cultura japonesa na Capital. 

Prato típico e patrimônio cultural imaterial do município desde 2006, o sobá sul-mato-grossense é uma adaptação do sobá de Okinawa, no Japão. 

A receita, trazida para cá por imigrantes, foi adaptada para o paladar brasileiro, incorporando ingredientes como a carne bovina, e segue até hoje presente na cultura de Mato Grosso do Sul sendo perpetuada pelos descendentes okinawanos.

Mas antes que o público saboreie a iguaria no Festival do Sobá, uma complexa operação envolve centenas de empreendedores e um planejamento que começa até um ano antes.

ORGANIZAÇÃO

Para que o evento ocorra, o Festival do Sobá conta com a participação de cerca de 300 empreendedores, entre comerciantes de gastronomia, artesanato, cultura e outros segmentos. Além dos empresários, cerca de 700 pessoas, entre entre empregados fixos e temporários atuam no festival.

Karen Crystina Gonçalves Rangel, vice-presidente da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur), explica que, no Festival do Sobá, a prioridade são os feirantes que já atuam há anos na Feira Central e fazem parte da tradição do evento. São eles que comandam a gastronomia típica, especialmente o sobá, prato símbolo da festa.

Em parceria com instituições públicas e privadas, como o Sebrae e o Assaí, a Afecetur realiza o planejamento com antecedência de no mínimo 1 ano, para garantir estrutura adequada, segurança, acessibilidade e uma experiência positiva tanto para os expositores quanto para o público.

"Elas vão além do apoio financeiro, contribuem com a visibilidade e valorização do evento. O Assaí, por exemplo, tem uma forte atuação no apoio ao pequeno empreendedor, o que se alinha diretamente com o propósito do Festival, que é dar protagonismo aos feirantes e fomentar a economia local", afirma Karen.

Feirante há mais de 20 anos e descendente de okinawanos, Jadi Tamashiro, da Jadi Sobá, começou os preparativos em abril, logo após o Festival do Peixe. 

"A gente pesquisa bem antes, vendo preço e qualidade dos ingredientes. Não adianta só pegar o mais barato, tem que ser bom também. Então o atacadista é onde encontramos tudo gastando o menos possível, mas sem perder a qualidade", afirma Jadi.

Festival do Sobá recebe anualmente milhares de visitantes na Feira Central de Campo GrandeJadi Tamashiro, proprietária de uma das barracas de sobá mais tradicionais da "Feirona"

A logística inclui desde macarrão de trigo sarraceno até carne desfiada e omelete em tiras — tudo armazenado com antecedência para evitar custos extras.

A estratégia para garantir uma boa margem de lucro e garantir a qualidade dos produtos fornecidos aos clientes passa pelo atacado.

"Brincamos que o Assaí – a loja da Acrissul - é quase a nossa segunda casa, estamos sempre atentos às promoções e confiamos na qualidade que ele entrega ao empresário. A variedade e ofertas contribuem para a Jadi Sobá, pois para termos lucro precisamos comprar bem. Lá, compramos muitos itens de mercearia, como trigo – que é a base do macarrão e da massa de pastel -, além de óleo, arroz, feijão, farofa, bebidas, produtos de limpeza, papel toalha, etc.", diz Jadi.

A barraca, que mantém a tradição familiar, estoca insumos desde março, equilibrando demanda sazonal (como festas juninas) e o fluxo do festival.

"Começamos em março por causa do Festival do Peixe. Depois veio Dia das Mães, festas juninas e as férias escolares — épocas em que o movimento aumenta. Por isso vamos fazendo estoque antes: pra não faltar nada, pra conseguir preço melhor comprando antes, e pra ter condição de entregar o melhor prato para o cliente", afirma.

SERVIÇO

18º Festival do Sobá

  • Onde: Feira Central de Campo Grande
  • Quando: Até 10 de agosto

Programação

Festival do Sobá recebe anualmente milhares de visitantes na Feira Central de Campo GrandeFestival do Sobá, além de gastronomia, oferece uma ampla programação cultural

Além da culinária, o Festival do Sobá oferece uma programação que neste domingo conta com: karaokê (das 12h30min as 15h); bate-papo cosplay (às 18h); palestra cosplay; Grupo Mahila – etnias árabe, flamenco e indiana (às 19h30); concurso cosplay (às 20h) e Chama Campeira (às 21h). 

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Andamento de impeachment de Moraes no Senado é irreversível, avisa Nelsinho
CRISE NO CONGRESSO

/ 23 horas

Andamento de impeachment de Moraes no Senado é irreversível, avisa Nelsinho

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 1 dia

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 1 dia

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

Pollon diz ser autista e que não entendeu o que acontecia no motim
democracia

/ 1 dia

Pollon diz ser autista e que não entendeu o que acontecia no motim

5

Homem é preso após quebrar mandíbula de ficante em tentativa de feminicídio
Agressão

/ 20 horas

Homem é preso após quebrar mandíbula de ficante em tentativa de feminicídio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD