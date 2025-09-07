Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1112, sábado (06/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

07/09/2025 - 08h50
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1112 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 6 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o rateio do Dia de Sorte de ontem:

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 78 apostas ganhadoras, (R$ 1.853,65 cada); 
  • 5 acertos - 1.391 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 17.580 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada). 

Os números da Dia de Sorte 1112 são:

  • 20, 24, 02, 19, 03, 06, 13
    Mês da sorte: 07 (julho)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1113

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na  terça-feira, 09 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1113. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 283, sábado (06/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/09/2025 08h33

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 283 da + Milionária na noite deste sábado, 6 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 154 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 121.068,19 cada);
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 27 apostas ganhadoras, (R$ 7.971,57 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 190 apostas ganhadoras, (R$ 1.213,71 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1895 apostas ganhadoras, (R$ 121,69 cada)
  • 3 acertos + 2 trevos - 3017 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 21637 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 23846 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 167852 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 283 são:

  • 17 - 08 - 47 - 13 - 22 - 45
    Trevos sorteados: 05 e 03

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 284

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quarta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 284. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

loteria

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2911, sábado (06/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/09/2025 08h02

Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2911 da Mega-Sena na noite deste sábado, 6 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.  com um prêmio estimado em R$40 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$33 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 77 apostas ganhadoras, (R$ 30.684,05 cada); 
  • 4 acertos - 4.097 apostas ganhadoras, (R$ 950,57). 

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2911 são:

  • 54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2912

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 09 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2912. O valor da premiação está estimado em R$ 47 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

