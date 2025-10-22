Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

22/10/2025 - 08h27
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1131 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 105 apostas ganhadoras, (R$ 3.077,74)
  • 5 acertos - 4.115 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 52.592 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Julho - 133.681 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1131 são:

  • 13 - 26 - 07 - 11 - 20 - 06 - 12 
  • Mês da sorte: 07 - julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1132

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 16 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1132. O valor da premiação está estimado em R$ 4,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dentre as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2930, terça-feira (21/10): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/10/2025 08h24

Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2930 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 76 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 70 apostas ganhadoras, (R$ 40.435,71)
  • 4 acertos - 5.175 apostas ganhadoras, (R$ 901,57)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2930 são:

  • 11 - 45 - 01 - 36 - 14 - 13

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2935

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2935. O valor da premiação está estimado em R$ 85 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

CRÉDITO

Por dia, quase mil celetistas fazem empréstimo consignado no Estado

Trabalhadores de MS tomam R$ 1,3 bilhão em crédito consignado, com média de R$ 5,7 mil por contrato

22/10/2025 08h20

Mato Grosso do Sul tem mais de 240 mil contratos ativos

Mato Grosso do Sul tem mais de 240 mil contratos ativos Paulo Ribas

Continue Lendo...

Os trabalhadores com carteira assinada em Mato Grosso do Sul contrataram R$ 1,3 bilhão em empréstimos consignados na modalidade CLT, de acordo com dados inéditos enviados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao Correio do Estado. Foram firmados 242.516 contratos no Crédito do Trabalhador, por 129.079 pessoas, com prestação média mensal de R$ 255,00, e valor médio de empréstimo de R$ 5.732,26.

Considerando que o programa foi lançado em 21 de março, e que já foram 136 dias úteis, é possível afirmar que, em média, 950 trabalhadores aderiram ao empréstimo celetista diariamente. Ao considerarmos que no período foram 242.516 contratos, são 1,7 mil empréstimos por dia no Estado.

Mato Grosso do Sul tem 572,5 mil contas ativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ou seja, 22,5% desses trabalhadores contraíram empréstimo na modalidade consignada.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o número de trabalhadores que aderiu à modalidade saque-aniversário (outra modalidade de crédito) chega a 63% do total, ou 361,7 mil trabalhadores.

No cenário nacional, o consignado celetista já soma 10.723.588 contratos, beneficiando 6.480.552 trabalhadores. O valor médio por contrato é de R$ 6.402,18, enquanto o valor médio tomado por trabalhador chega a R$ 10.593,90. A parcela mensal média é de R$ 276,24, distribuída em 23 prestações, com juros médios de 3,17% ao mês.

Ao aplicarmos a mesma lógica, por dia, são 47,6 mil trabalhadores que contrataram o crédito descontado em folha de pagamento e 78,8 mil empréstimos realizados diariamente em todo o Brasil.

Mato Grosso do Sul tem mais de 240 mil contratos ativos

CONSOLIDAÇÃO

O montante expressivo confirma a consolidação do crédito consignado entre os empregados do setor privado, modalidade criada para permitir desconto em folha e utilização do FGTS como garantia.

Esses números revelam não apenas o avanço do crédito formal no Brasil, mas também o crescimento do endividamento entre trabalhadores de baixa e média renda, que passaram a recorrer à folha de pagamento como principal fonte de garantia para novos empréstimos.

Para o economista Eugênio Pavão, o aumento na contratação de crédito consignado reflete o cenário econômico do País, com inflação persistente e perda de poder de compra.

“Na macroeconomia, temos a inflação, a valorização do dólar e os desafios da política fiscal. Na microeconomia, temos as questões de endividamento das famílias. Diante desse quadro, a possibilidade de empréstimo para os trabalhadores da iniciativa privada e pública se torna uma opção frente aos altos juros das modalidades de crédito existentes no mercado”.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ressalta a importância de fugir dos juros altos do cartão de crédito. “O programa melhora a qualidade de vida das famílias trabalhadoras, que podem tomar um crédito com juros mais baixos, visto que os empréstimos têm garantias que chegam a 10% do FGTS”, diz, e recomenda que “o trabalhador precisa ter cautela para fazer o empréstimo e pesquisar as melhores taxas”.

De acordo com o MTE, um mesmo trabalhador pode ter mais de um contrato ativo, o que explica a diferença entre o número de operações e o total de beneficiários. Essa prática, embora comum, preocupa economistas porque a soma das parcelas pode comprometer boa parte da renda mensal.

A análise dos dados mostra que o valor médio das parcelas em Mato Grosso do Sul (R$ 255,00) é inferior à média nacional (R$ 276,24), mas o comprometimento é proporcionalmente maior quando comparado à renda média local, que é mais baixa que a dos grandes centros.

TROCA

Desde 25 de abril, trabalhadores com carteira assinada foram autorizados a migrar dívidas de empréstimo consignado ou de crédito direto ao consumidor (CDC) para o Crédito do Trabalhador, que oferece juros mais baixos. 

A troca é vantajosa apenas se o novo crédito oferecer juros menores. Enquanto o CDC tem taxas de 7% a 8% ao mês, o Crédito do Trabalhador oferece taxas em torno de 3%, chegando a 1,6% em alguns bancos.

No Banco do Brasil, por exemplo, a taxa oferecida está entre 1,46% e 3% ao mês. Já na Caixa as taxas oferecidas estão entre 1,60% e 3,17% ao mês.

Bancos podem oferecer a migração diretamente aos clientes, mas, se as condições não forem vantajosas, o trabalhador pode optar pela portabilidade para outra instituição.

“Para tomar esse empréstimo, é vantajoso ao trabalhador trocar uma dívida mais cara por essa em consignação, o trabalhador tem que simular os juros e encargos, comparando a dívida atual e a nova”, considera Pavão e finaliza.

“Em caso de necessidade do empréstimo, parte do salário será retido no contracheque, reduzindo a renda líquida disponível, sendo necessário cuidado para não aumentar o desconforto econômico”.

