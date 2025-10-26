Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1133, sábado (25/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h

Da redação

26/10/2025 - 07h40
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1133 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 200 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 400 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 21 apostas ganhadoras (R$ 3.936,77 cada);
  • 5 acertos - 1.185 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 14.639 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Abril - 49.201 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada);

Confira o resultado da Dia de Sorte 1133:

12 - 21 - 04 - 08 - 26 - 10 - 20 

Mês da sorte: ABRIL

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1134

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 1134.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6862, sábado (25/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h

26/10/2025 07h30

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6862 da Quina na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 17,4 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 19 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 58 apostas ganhadoras (R$ 11.567,99 cada);
  • 3 acertos - 4.207 apostas ganhadoras (R$ 151,88 cada);
  • 2 acertos - 112.829 apostas ganhadoras (R$ 5,66 cada);

Confira o resultado da Quina 6862:

39 - 62 - 51 - 68 - 11

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6863

Como a Quina tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 27 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 6863.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2932, sábado (25/10): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/10/2025 07h25

Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2932 da Mega-Sena na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 96,16 milhões. Uma aposta de Ourinhos (SP) saiu vencedora.

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 96.166.949,14 cada);
  • 5 acertos - 144 apostas ganhadoras (R$ 27.798,30 cada);
  • 4 acertos - 6.869 apostas ganhadoras (R$ 960,58 cada);

Confira o resultado da Mega-Sena 2932:

40 - 04 - 53 - 25 - 36 - 13

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2933

Como a Mega-Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2933.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

