Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2937, segunda-feira (16/03): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

17/03/2026 - 08h26
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2937 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 16 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 10 apostas ganhadoras, (R$ 8.124,79)
  • 4 acertos - 882 apostas ganhadoras, (R$ 105,27)
  • 3 acertos - 15.108 apostas ganhadoras, (R$ 3,07)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras, (R$ 4.570,19)
  • 4 acertos - 795 apostas ganhadoras, (R$ 116,79)
  • 3 acertos - 15.104 apostas ganhadoras, (R$ 3,07)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2937 são:

Primeiro sorteio: 04 - 10 - 15 - 30 - 21 - 50

Segundo sorteio: 15 - 02 - 23 - 48 - 35 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2938

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 18 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2938. O valor da premiação está estimado em R$ 5,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2900, segunda-feira (16/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/03/2026 08h22

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2900 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 9 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 483.671,82)
  • 18 acertos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 3.069,63)
  • 17 acertos - 429 apostas ganhadoras, (R$ 357,76)
  • 16 acertos - 2665 apostas ganhadoras, (R$ 57,59)
  • 15 acertos - 11763 apostas ganhadoras, (R$ 13,04)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2900 são:

  • 40 - 98 - 35 - 41 - 27 - 11 - 95 - 14 - 26 - 04 - 29 - 62 - 96 - 92 - 83 - 64 - 30 - 90 - 43 - 58

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2901

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 18 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2901. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3637, segunda-feira (16/03): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/03/2026 08h20

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3637 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 16 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 697.625,52)
  • 14 acertos - 665 apostas ganhadoras, (R$ 942,70)
  • 13 acertos - 6152 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 75767 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 453107 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3637 são:

  • 25 - 11 - 07 - 12 - 09 - 16 - 20 - 17 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 04 - 21

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3640

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 17 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 3640. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito
mpms

/ 1 dia

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 9 horas

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 4 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 5 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero