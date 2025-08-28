Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 5995-1 de ontem, quarta-feira (27/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

28/08/2025 - 10h17
A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5995-1 da Loteria Federal na noite deste quarta-feira (27) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Salvador (BA)
  2. Ribeirão Pires (SP)
  3. Recife (PE)
  4. Curitiba (PR)
  5. Americana (SP) 

Confira o resultado do concurso 5995-1: 

  • 1º Bilhete| 039932
  • 2º Bilhete| 081897
  • 3º Bilhete| 077035
  • 4º Bilhete| 090045
  • 5º Bilhete| 076445

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2852, quarta-feira (27/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/08/2025 09h09

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2852 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78;
  • 4 acertos - 847 apostas ganhadoras R$ 135,18;
  • 3 acertos - 17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22.

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43;
  • 4 acertos - 831 apostas ganhadoras R$ 137,78;
  • 3 acertos - 15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58.

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2852 são:

Primeiro sorteio

  • 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05

Segundo sorteio

  • 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2853

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 29 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2853. O valor da premiação está estimado em R$ 4,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

 

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2815, quarta-feira (27/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/08/2025 09h02

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2815 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1,6 milhão

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25;
  • 18 acertos - 37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49; 
  • 17 acertos - 454 apostas ganhadoras, R$ 272,24;
  • 16 acertos - 2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88;
  • 15 acertos - 10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2815 são:

  • 38 - 62 - 68 - 79 - 89 - 88 - 53 - 04 - 09 - 01 - 64 - 32 - 63 - 86 - 43 - 52 - 08 - 05 - 58 - 78

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2816

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 29 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2815. O valor da premiação está estimado em R$ 1,6 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

