Resultado da Loteria Federal 6036-4 de hoje, sábado (24/01)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2879 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,3 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 46.018,91

6 apostas ganhadoras, R$ 46.018,91 18 acertos - 68 apostas ganhadoras, R$ 2.537,81

68 apostas ganhadoras, R$ 2.537,81 17 acertos - 580 apostas ganhadoras, R$ 297,53

580 apostas ganhadoras, R$ 297,53 16 acertos - 3522 apostas ganhadoras, R$ 48,99

3522 apostas ganhadoras, R$ 48,99 15 acertos - 15579 apostas ganhadoras, R$ 11,07

15579 apostas ganhadoras, R$ 11,07 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2879 são:

19 - 78 - 15 - 86 - 11 - 64 - 21 - 57 - 68 - 28 - 98 - 53 - 84 - 92 - 61 - 14 - 32 - 79 - 58 - 05

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2880

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 26 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2880. O valor da premiação está estimado em R$ 6,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

