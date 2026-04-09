Resultado da Loteria Federal 6055-0 de ontem, quarta-feira (08/04): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6055-0 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 8 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
|Destino
|Bilhete
|Unidade Lotérica
|Cidade/UF
|Valor do Prêmio (R$)
|1º
|017282
|MEGA SORTE LOTERIAS
|SAO PAULO/SP
|R$ 500.000,00
|2º
|026909
|POP MANIA
|SAO PAULO/SP
|R$ 35.000,00
|3º
|041879
|PLANALTO LOTERIAS LTDA
|NATAL/RN
|R$ 30.000,00
|4º
|046377
|KAVER LOTERIAS
|PORTO ALEGRE/RS
|R$ 25.000,00
|5º
|091057
|LOTERICA SETE DE SETEMBRO
|SAO PAULO/SP
|R$ 20.363,00
Resultado da extração 6055-0:
5º prêmio: 91057
4º prêmio: 46377
3º prêmio: 41879
2º prêmio: 26909
1º prêmio: 17282
O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Como jogar na Loteria Federal
Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).
Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.
Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.
Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
- A unidade do primeiro prêmio.
Premiação
Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.