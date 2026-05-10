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Resultado da + Milionária de ontem, concurso 353, sábado (09/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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10/05/2026 - 07h29
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 353 da + Milionária na noite deste sábado, 9 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$40 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 23.124,08 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 87 apostas ganhadoras, (R$ 1.314,36 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 907 apostas ganhadoras, (R$ 126,07 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 1544 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 9446 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 12076 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 74074 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 353 são:

  • 36 - 24 - 35 - 08 - 19 - 27 

  • Trevos sorteados: 02 - 05 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 354

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 354. O valor da premiação está estimado em R$41 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3006, sábado (09/05): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/05/2026 07h45

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Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3006 da Mega-Sena na noite deste sábado, 2 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$43 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 39 apostas ganhadoras, (R$ 59.801,78 cada); 
  • 4 acertos - 2.904 apostas ganhadoras, (R$ 1.323,82 cada).

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3006 são:

  • 45 - 48 - 42 - 60 - 50 - 25

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3007

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 3007. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2389, sábado (09/05): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/05/2026 07h40

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2389 da Timemania na noite deste sábado, 09 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 24 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 21.958,47 cada);
  • 5 acertos - 250 apostas ganhadoras, (R$ 1.380,24 cada);
  • 4 acertos - 4.491 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 42.290 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Time do Coração

  • ATHLETIC CLUB /MG - 10.263 apostas ganhadoras, R$ 8,50 cada

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2389 são:

  • 06 - 47 - 36 - 56 - 04 - 63 - 13
  • Time do Coração: 07 (Athletic Club - MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2390

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 2390. O valor da premiação está esitmado em R$25,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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