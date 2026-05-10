Resultado da + Milionária de ontem, concurso 353, sábado (09/05): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 353 da + Milionária na noite deste sábado, 9 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$40 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;

6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;

5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;

5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 23.124,08 cada);

4 acertos + 2 trevos - 87 apostas ganhadoras, (R$ 1.314,36 cada);

4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 907 apostas ganhadoras, (R$ 126,07 cada);

3 acertos + 2 trevos - 1544 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);

3 acertos + 1 trevo - 9446 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);

2 acertos + 2 trevos - 12076 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);

2 acertos + 1 trevo - 74074 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 353 são:

36 - 24 - 35 - 08 - 19 - 27

Trevos sorteados: 02 - 05

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 354

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 354. O valor da premiação está estimado em R$41 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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