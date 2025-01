Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3293, terça-feira (14/01)

Economia

Dados do mês de novembro revelam que Estado alcançou 4.685.643 de débitos

Em Mato Grosso do Sul, mais de 73 mil pessoas entraram na lista de nomes sujos em 11 meses, é o que apontam os dados do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa.

Neste período, o Estado não apenas viu um crescimento no número de negativados, mas também registrou um aumento significativo nas dívidas, que alcançou em novembro 4.685.643 de débitos e 1.127.955 inadimplentes. O valor médio da dívida por cada inadimplente é de R$ 6,1 mil.

De acordo com informações da Serasa, as dívidas estão distribuídas entre diferentes categorias, com destaque para os Bancos e Cartões que continuam sendo o principal responsável pela inadimplência, com 28,95% até o último levantamento em MS.

Em segundo lugar está o setor de utilidades, com 16,54%, seguidos pelas financeiras, que somam 16,28%. O serviço ocupa a quarta posição, com 14,76% das dívidas. Já o varejo fica com 11,91%.

Perfil

Conforme mostra o infográfico divulgado pelo Serasa 52,2% dos inadimplentes são homens, já 47,8% são do sexo feminino. Em relação a idade, entre 41 e 60 anos somam a maior parte das dívidas, com 35%, seguidos da faixa etária de 26 e 40 anos (34,7%), acima de 60 anos (18,4%) e por último até 25 anos (11,9%).

O que é inadimplência ?

A inadimplência ocorre quando uma pessoa ou empresa deixa de cumprir uma obrigação financeira dentro do prazo estipulado para pagamento. De acordo com o Serasa, esse atraso pode gerar diversas consequências negativas tanto para o devedor quanto para a economia em geral.

Diversos fatores podem levar à inadimplência. Entre os principais estão:

Desemprego ou redução de renda, que impactam diretamente a capacidade de pagamento;

Despesas inesperadas, como problemas de saúde, emergências ou reparos domésticos que ultrapassam o orçamento;

Falta de planejamento financeiro, incluindo a ausência de controle sobre gastos e a má gestão do dinheiro disponível;

Uso inadequado do crédito, que pode resultar em dívidas difíceis de quitar;

Aumento do custo de vida, com a alta nos preços de bens e serviços essenciais, comprometendo o equilíbrio financeiro.

Esses fatores, isolados ou combinados, contribuem para o acúmulo de dívidas, refletindo tanto na vida dos indivíduos quanto na dinâmica econômica do país.

Consequências da inadimplência

A inadimplência impacta significativamente a vida do devedor, indo além das finanças e refletindo no dia a dia, na qualidade de vida e no bem-estar da pessoa e de sua família. A seguir, veja algumas das principais consequências que essa situação pode acarretar:

Negativação do nome

O atraso no pagamento de contas pode levar o credor a registrar a dívida nos órgãos de proteção ao crédito, como a Serasa, resultando na negativação do CPF. Essa restrição de crédito impede o acesso a serviços financeiros, como empréstimos, cartões de crédito e financiamentos, dificultando também negociações futuras.

Redução da pontuação de crédito

Dívidas em atraso afetam diretamente o cálculo do Serasa Score, uma pontuação que varia de 0 a 1000 e mede o risco de inadimplência. Com um peso de 33% no cálculo, as pendências registradas podem derrubar o Score e sinalizar aos bancos e empresas que conceder crédito ao devedor é arriscado.

Dificuldade para obter crédito

A inadimplência representa um entrave para a obtenção de novos créditos, como cartões, empréstimos e financiamentos imobiliários. Aqueles que planejam adquirir um imóvel podem enfrentar barreiras para acessar o financiamento necessário.

Dificuldade em alugar imóveis e contratar serviços básicos

Além de comprometer a compra de imóveis, as restrições financeiras também afetam quem deseja alugar uma residência. Inquilinos com histórico de inadimplência podem ter dificuldades na aprovação de contratos de locação. A contratação de serviços essenciais, como internet e telefonia, também pode ser prejudicada.

Risco de penhora de bens e bloqueio de contas

A persistência na inadimplência pode resultar em ações judiciais que geram consequências graves, como a penhora de bens e o bloqueio de contas bancárias. Além disso, as possibilidades de negociação tornam-se limitadas, ampliando o impacto financeiro.

Impacto na saúde emocional e física

A inadimplência não afeta apenas o bolso, mas também a saúde mental e física do devedor. Estresse, ansiedade e perda da qualidade de vida estão entre os problemas enfrentados. Pesquisas confirmam essa relação direta entre dificuldades financeiras e bem-estar.

Segundo o estudo Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro, realizado pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa, os números são alarmantes:

83% dos endividados têm dificuldade para dormir;

78% apresentam pensamentos negativos;

74% enfrentam problemas de concentração em tarefas cotidianas;

61% relatam crises de ansiedade ao pensar nas dívidas;

53% sentem tristeza e medo do futuro;

51% dizem ter vergonha da condição de endividado.

Esses dados destacam que a inadimplência é um problema complexo, com reflexos que vão além da esfera econômica, atingindo também a saúde e a qualidade de vida do indivíduo.