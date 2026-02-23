Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3619, segunda-feira (23/02)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

Da Redação

23/02/2026 - 20h00
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3619 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3619 são:

  • 13 - 23 - 11 - 01 - 16 - 14 - 18 - 07 - 19 - 02 - 20 - 10 - 24 - 08 - 25

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3620

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3620. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6959, segunda-feira (23/02)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/02/2026 20h00

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6959 da Quina na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6959 são:

  • 27 - 54 - 07 - 12 - 49

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6960

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6960. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Gás social

Mais de 38 mil famílias passam a integrar o programa Gás do Povo em MS

O investimento do governo federal no Estado ultrapassa os R$ 3,9 milhões

23/02/2026 16h30

Gás do Povo substitui o programa Auxílio Gás

Gás do Povo substitui o programa Auxílio Gás Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O programa “Gás do Povo” do governo federal, com investimento de R$ 6 bilhões em 2026, contempla 38.833 famílias de Mato Grosso do Sul. Os beneficiários migraram automaticamente do antigo Auxílio Gás para o novo programa e o vale já pode ser utilizado pela primeira vez a partir desta segunda-feira (23). 

Para o mês de fevereiro, o investimento do governo federal no programa é de R$ 449 milhões e contempla cerca de 4,5 milhões de famílias em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o valor previsto de orçamento no programa é de R$ 3,92 milhões. 

A mudança nos benefícios substitui o repasse em dinheiro pela recarga do botijão de gás. O novo benefício deve atender cerca de três vezes mais famílias em comparação ao antigo, beneficiando especialmente mulheres. 

A transição vem ocorrendo de forma gradual e será concluída após três fases. A primeira delas foi iniciada em novembro de 2025, com a cobertura de 10 capitais e um investimento de R$ 94 milhões, atendendo a 1 milhão de famílias. 

A segunda fase de implementação foi em janeiro de 2026, quando a cobertura do programa chegou a 17 capitais, com um investimento de R$ 99 milhões e atendimento a 950 famílias. Campo Grande foi uma das contempladas, atendendo mais de 26 mil famílias da capital. 

A terceira fase é justamente esta que acontece nesta segunda-feira, com a transição das famílias que recebiam o benefício anterior para o programa atual, chegando a 4,5 milhões de famílias brasileiras.

A fase final está prevista para o mês de março, com previsão de atender 15,5 milhões de famílias com a recarga gratuita do gás de cozinha. 

A expectativa é que, após a implementação completa do Programa, 159.709 famílias sejam beneficiadas em Mato Grosso do Sul.

Para as famílias que possuem duas ou três pessoas, o benefício é disponibilizado a cada três meses. Já para as que possuem quatro ou mais pessoas, recebem a cada dois meses. Em ambos os casos, o segundo vale está disponível nesta segunda-feira. 

As mudanças do programa foram aprovadas no dia 03 de fevereiro, quando foi instituída a modalidade de retirada gratuita do botijão em revendas cadastradas em revendedoras espalhadas pelo País. A ajuda em dinheiro deve acabar gradualmente, se encerrando efetivamente em 2027. 

“O objetivo da política é ampliar o acesso à energia limpa e segura, reduzindo o uso de alternativas como lenha e carvão, que expõem principalmente mulheres e crianças a riscos à saúde. O alto custo da recarga e as dificuldades de distribuição, principalmente em áreas mais afastadas, impediam muitas famílias de acessar energia limpa e segura. Como consequência, era comum o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem principalmente mulheres e crianças à fumaça tóxica, doenças respiratórias e risco de queimaduras. A política busca enfrentar esse cenário”, afirmou em nota o Governo Federal. 

Essa política também institui o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que estrutura ações para combater a pobreza energética. 

Quem tem direito?

Para participar do programa, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família, ter pelo menos duas pessoas e possuir renda de até meio salário mínimo. Além disso, é necessário manter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses.

O CPF do responsável pela família precisa estar regular, e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito.

O cidadão que tiver interesse em saber se está elegível para participar pode acessar o aplicativo “Meu Social - - Gás do Povo”, pelo celular, para conferir a situação do vale e encontrar revendas credenciadas.

No aplicativo, também é possível consultar telefone e endereço dos pontos credenciados, caso a pessoa queira entrar em contato com o estabelecimento para tirar dúvidas.

Tenho acesso?

Para saber se você foi contemplado pelo benefício, o cidadão deve consultar o aplicativo “Meu Social - Gás do Povo”, onde é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas. Todas as revendas autorizadas estarão identificadas com a logo do Gás do Povo. 

Para quem não tem acesso à internet, é possível utilizar o cartão do Programa Bolsa Família que tenha chip, o cartão de débito da CAIXA ou ainda informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha “Azulzinha” ou no aplicativo “Azulzinha Aproxima”, o meio de pagamento de qualquer revendedora credenciada. 
 

