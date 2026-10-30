Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3817, quinta-feira (29/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3817 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.
Premiação
- 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 3.995.036,64)
- 14 acertos - 325 apostas ganhadoras, (R$ 2.242,58)
- 13 acertos - 11829 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
- 12 acertos - 148288 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
- 11 acertos - 776768 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)
Os números da Lotofácil 3817 são:
- 18 - 06 - 24 - 12 - 19 - 15 - 08 - 11 - 25 - 16 - 13 - 23 - 02 - 22 - 10
O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.
Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Como apostar na Lotofácil
Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).
O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.