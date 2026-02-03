Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2883, segunda-feira (02/02): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2883 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,5 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 51.618,74)

7 apostas ganhadoras, (R$ 51.618,74) 18 acertos - 118 apostas ganhadoras, (R$ 1.913,83)

118 apostas ganhadoras, (R$ 1.913,83) 17 acertos - 1086 apostas ganhadoras, (R$ 207,94)

1086 apostas ganhadoras, (R$ 207,94) 16 acertos - 8671 apostas ganhadoras, (R$ 26,04)

8671 apostas ganhadoras, (R$ 26,04) 15 acertos - 22911 apostas ganhadoras, (R$ 9,85)

22911 apostas ganhadoras, (R$ 9,85) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2883 são:

33 - 73 - 77 - 47 - 76 - 89 - 53 - 40 - 81 - 28 - 61 - 13 - 05 - 63 - 43 - 21 - 03 - 71 - 35 - 16

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2884

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2884. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

