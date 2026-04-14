Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2911, segunda-feira (13/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

14/04/2026 - 08h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2911 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 13 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 495 mil.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 25.165,42)
  • 18 acertos - 62 apostas ganhadoras, (R$ 1.775,79)
  • 17 acertos - 573 apostas ganhadoras, (R$ 192,14)
  • 16 acertos - 3227 apostas ganhadoras, (R$ 34,11)
  • 15 acertos - 17872 apostas ganhadoras, (R$ 6,16)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2911 são:

  • 68 - 20 - 08 - 13 - 47 - 10 - 61 - 01 - 98 - 55 - 31 - 33 - 29 - 17 - 36 - 42 - 27 - 49 - 39 - 79

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2912

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2912. O valor da premiação está estimado em R$ 1.1 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7000, segunda-feira (13/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/04/2026 08h20

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7000 da Quina na noite desta segunda-feira, 13 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14,1 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 32 apostas ganhadoras, (R$ 16.963,50)
  • 3 acertos - 3.229 apostas ganhadoras, (R$ 160,10)
  • 2 acertos - 94.234 apostas ganhadoras, (R$ 5,48)

Os números da Quina 7000 são:

  • 56 - 64 - 53 - 30 - 20 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7001

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 7001. O valor da premiação está estimado em R$ 15.5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

SOB PRESSÃO

Guerra pressiona alimentos e já eleva preços no Estado

Aumento de diesel e fertilizantes e custos logísticos pressionam a cadeia produtiva e começam a impactar o valor pago pelo consumidor em Mato Grosso do Sul

14/04/2026 08h10

Compartilhar

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A guerra no Oriente Médio já começa a afetar os preços do lado de cá, e alimentos começam a sentir a pressão do aumento do frete e dos fertilizantes. Conforme dados da inflação oficial, em Campo Grande, feijão, carne e tomate já acumulam alta de até 37% este ano.

Os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trazem os primeiros resultados do aumento do preço dos combustíveis no restante da cadeia econômica.

Os principais itens que encareceram no curto período foram principalmente os hortifrutigranjeiros, sendo o repolho o campeão, com alta de 82,02%, seguido do por feijão-carioca, com alta de 37,28%.

Ainda na sessão dos hortifrútis, o tomate apresentou alta de 31,66% nos três primeiros meses do ano, a cebola subiu 24,83%, o ovo, 17,49% e a capa de filé ficou 7,03% mais cara entre janeiro e março.

Conforme o Correio do Estado já havia adiantado, o óleo diesel ficou 21% mais caro nas bombas de Mato Grosso do Sul no período de um mês. A alta no preço do combustível impacta o valor do frete e, consequentemente, os alimentos.

De acordo com o mestre em Economia Eugênio Pavão, os alimentos estão subindo por conta dos custos de transportes. “A instabilidade provocada pelo conflito no Oriente Médio desestabilizou os mercados de energia [petróleo, gasolina, gás, etc.], colocando em alerta as autoridades mundiais”, analisa.

“Esse conflito tem um componente diverso dos anteriores, já que existem duas nações atacando, ambas com objetivos concorrentes [EUA e Israel]. Por isso, uma previsão para a estabilização dos mercados consumidores e produtores via mecanismo de preços está bem difícil”, completa o economista.

O IPCA de Campo Grande foi de 0,93% em março, 0,75 ponto porcentual (p.p.) acima do registrado em fevereiro (0,18%). Em março de 2025, a variação havia sido de 0,42%. O acumulado do ano é de 1,59% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 2,66%, acima dos 2,13% dos 12 meses imediatamente anteriores.

FUTURO

O petróleo fechou a cotação de ontem em alta, após voltar a disparar próximo dos US$ 100, em um mercado que abandonou a trégua diplomática e passou a precificar um cenário mais duro no Oriente Médio. Ontem, o petróleo WTI para maio encerrou o pregão com valorização de 2,6%, a US$ 99,08, enquanto o Brent para junho avançou 4,36%, a US$ 99,36.

Para o economista, a alta percebida em alimentos, fertilizantes e combustíveis deve permanecer em vigor no País. “Provavelmente, caso seja reduzida a distribuição de petróleo pelo Irã, teremos mas alguns meses de instabilidade econômica e financeira.

Ou seja, ‘se correr o bicho pega, se ficar o bicho devora’”, finaliza Pavão.

A administradora Rosemere Sguario, de 48 anos, afirma já ter percebido alguns produtos mais caros no supermercado. “O arroz passou por uma grande oscilação, agora, mais recentemente, o feijão, mas a carne está bem elevado o valor e o café, também. Na verdade, é o salário mínimo que não dá para nada”.

FERTILIZANTES

O acordo fracassado de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos traz tensão ao mercado global de fertilizantes nitrogenados. O cenário segue longe da normalidade, com baixo volume de negócios e elevada cautela por parte dos agentes.

“A atividade segue limitada e os preços continuam firmes, justamente porque os problemas estruturais de oferta e logística não foram resolvidos”, realça o analista de Inteligência de Mercado da Stone X Tomás Pernías.

No Brasil, o cenário é ainda mais desafiador. As relações de troca entre ureia e milho estão nos piores níveis dos últimos anos, o que reduz o poder de compra do produtor e dificulta a realização de novos negócios.

Desde o início do conflito, os preços da ureia no País acumulam alta de 61%, o que tem gerado resistência por parte dos compradores em avançar nas negociações.

Segundo Pernías, o produtor brasileiro está mais defensivo. “As relações de troca estão nos piores níveis dos últimos anos, o que limita a demanda e trava novas compras aos preços atuais”, conclui.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3660, segunda-feira (13/04)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3660, segunda-feira (13/04)

3

Resultado da Loteria Federal 6056-9 de hoje, sábado (11/04)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6056-9 de hoje, sábado (11/04)

4

Semana terá ligeira queda nas temperaturas e chuvas fortes em MS
Previsão

/ 1 dia

Semana terá ligeira queda nas temperaturas e chuvas fortes em MS

5

Dois apostadores ganham mais de R$ 169 mil na Mega-Sena em MS
sorte

/ 1 dia

Dois apostadores ganham mais de R$ 169 mil na Mega-Sena em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 5 dias

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 02/04/2026

Invalidez permanente no seguro de vida