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Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2928, segunda-feira (25/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

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26/05/2026 - 08h09
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2928 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 25 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhôes.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 8.907.041,32)
  • 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 55.558,89)
  • 18 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 2.042,60)
  • 17 acertos - 835 apostas ganhadoras, (R$ 249,51)
  • 16 acertos - 4967 apostas ganhadoras, (R$ 41,94)
  • 15 acertos - 21034 apostas ganhadoras, (R$ 9,90)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 166.676,67)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2928 são:

  • 18 - 77 - 61 - 42 - 99 - 24 - 71 - 63 - 58 - 91 - 35 - 79 - 98 - 07 - 59 - 12 - 75 - 37 - 22 - 74 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2929

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2929. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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Economia

Psicologia nos investimentos: como o sentimento do mercado Forex afeta decisões financeiras

26/05/2026 08h11

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A questão se economia é ciência exata ou não, gera debates acalorados até hoje. No entanto, não há dúvidas de que investimento não tem quase nada de ciência exata.

Por mais modelos matemáticos que se utilize, o imponderável insiste em aparecer de tempos em tempos: a falência de uma multinacional insuspeita, uma guerra irrompendo do outro lado do mundo, uma nova reserva mineral sendo encontrada. 

São vários os fatores humanos que podem causar impactos macroeconômicos. No entanto, quando investidores ao redor do mundo vão, coletivamente, ao pânico ou ao êxtase, geralmente, há um fator psicológico envolvido. É preciso entender esta psicologia para resistir ao instinto de manada e tomar uma decisão ruim, só porque muitas pessoas estão fazendo o mesmo. 

Sobre Bolhas e Tulipas

Para entender a extensão da influência de fatores psicológicos no mercado financeiro, basta lembrar umas das primeiras bolhas especulativas que se tem notícia: a Mania das Tulipas. A Mania das Tulipas aconteceu durante três anos (1634-1637) na Holanda, quando comprar tulipas, então raras no país, virou uma febre nacional. 

A demanda por tulipas e o status social que conferiam fizeram com que os preços da flor disparasse absurdamente. No pior momento da bolha, um bulbo podia custar o preço de uma casa. Investidores chegavam a comprar safras inteiras do ano seguinte, penhoravam bens e tomavam empréstimo no banco, seguras de que o preço só subiria. 

No entanto, o calote de um grande investidor levou ao pânico geral. Todos correram para se desfazer das suas tulipas, o que praticamente dizimou o valor de mercado da flor. Com isso, fortunas inteiras se perderam, credores nunca mais veriam seus empréstimos e a febre das tulipas teve um fim trágico. 

A Psicologia dos Investimentos

Atuar no mercado de forex pode ser uma experiência bem estressante. Mudanças sutis podem levar a efeitos em cascata que afetam o sentimento dos investidores e, por consequência, o próprio sentimiento del mercado forex. Felizmente, plataformas como a Exness oferecem mais do que informações técnicas, mas também análises subjetivas valiosas.

Como nesse ramo, as decisões precisam ser tomadas rapidamente, é fácil se deixar levar pelo reflexo, ou pelo calor do momento e seguir a tendência atual, sem fazer a devida análise. Quando muitos investidores fazem isso ao mesmo tempo, o sentimento de mercado pode mudar bruscamente.

Nesse sentido, emoções como medo e ganância podem se sobrepor à decisões mais racionais, antes mesmo de verificar índices cruciais, como a media móvil exponencial. 

A mesma impulsividade pode levar o investidor a se tornar excessivamente confiante, assumindo riscos desnecessários e ignorando previsões, ou buscando dados que confirmem sua opinião. 

Sentimentos de Mercado

A grosso modo, o sentimento de mercado é avaliado por indicadores coletivos que apontam para uma mesma direção. A boa notícia é que as emoções não são tão complicadas assim. Basicamente, são duas: otimismo (risk-on) e pânico (risk-off). Dá para discernir uma da outra observando alguns poucos indicadores. 

Nos momentos de otimismo, os investidores estão mais abertos ao risco. Isso significa que tendem a se desfazer de moedas sólidas como USD e EUR, para investir em moedas de maior risco. Já no momento de pânico, o movimento é inverso: os investidores buscam colocar tudo que podem nessas moedas, já que tendem a conservar seu valor ao longo do tempo. 

Vale a pena também consultar o relatório COT (Commitment of Traders) para se informar sobre a posição dos principais players, como hedge funds, por exemplo. Há ainda as ferramentas oferecidas pelas próprias corretoras para acompanhar as oscilações de mercado, com maior ou menor grau de precisão.

Evitando o Pânico

Operar no mercado de forex exige nervos de aço. Está cientificamente comprovado que as oscilações deste mercado causam impacto direto no cérebro. Em situações de instabilidade, o cérebro tende a reagir como se estivesse diante de uma ameaça física real. Nesse contexto, é fundamental criar e fortalecer ferramentas de controle emocional. 

Uma delas é a elaboração de um “diário de trading”, onde o trader registra suas emoções antes ou depois de decisões cruciais. Documentar essas emoções e o que elas resultaram é parte crucial do processo de autoconhecimento, aprendendo a evitar gatilhos. Além disso, estabilidade emocional e disciplina andam lado a lado no trading. 

É preciso ter critérios rigorosos de atuação e em especial, um limite para perdas. Se ater aos limites pré-estabelecidos evita imprevistos e promove uma rotina saudável de trabalho. É preciso ainda resistir à tentação de se arriscar para recuperar perdas anteriores, o que pode levar a perdas ainda maiores. 

Acima de tudo, é preciso respeitar os próprios limites, do corpo e da mente. Pausas regulares são indispensáveis. Recomenda-se também exercícios de respiração para o controle dos impulsos e mesmo dos batimentos cardíacos. Cuidar da parte física e mental fora do dia a dia do trading é obrigatório para quem preza pela própria saúde. 

Mercado Financeiro e Saúde Mental

Problemas relacionados à saúde mental são causa recorrente de afastamento do trabalho, no mercado financeiro. Com o estresse da rotina, muitos têm dificuldade de desligar da tela de trading, mesmo em momentos de lazer, levando ao burnout e a ansiedade; crises de insônia também são comuns.

É preciso ser disciplinado inclusive no descanso e no lazer, que não são luxos, mas fundamentais para a manutenção da saúde. Dicas gerais de bem-estar também se aplicam aqui, como exercícios físicos regulares, uma dieta balanceada e pelo menos 6-8 horas de sono diário. Cuidar da saúde pode custar tempo e dinheiro, mas o resultado de não cuidar pode ser catastrófico.

Interpretando o Mercado - E a Si Mesmo

O mercado não é uma entidade independente e consciente, com sentimentos e vontades próprios. Ele existe através daqueles que o operam e também a eles reflete. Nesse sentido, compreender as próprias emoções é tão importante como compreender os sentimentos de mercado. Caso contrário, é impossível reagir às suas mudanças de humor de forma consciente, assertiva e estratégica. 

A necessidade de se estar sempre alerta e no melhor do controle emocional exige uma rotina não só de trabalho, mas de descanso e autocuidado. Negligenciar esses aspectos pode até trazer bons resultados no curto prazo, mas no médio prazo, podem tirar qualquer do mercado por meses, por razões médicas. O mercado de forex não se tornará seguro ou previsível tão cedo. Portanto, cabe aos seus players construírem sua resiliência emocional e psicológica.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7034, segunda-feira (25/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/05/2026 08h06

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7034 da Quina na noite desta segunda-feira, 25 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 9.528,63)
  • 3 acertos - 2.760 apostas ganhadoras, (R$ 115,08)
  • 2 acertos - 63.848 apostas ganhadoras, (R$ 4,97)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7034 são:

  • 12 - 21 - 79 - 77 - 74 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7035

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7035. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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