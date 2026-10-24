Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2991, sexta-feira (23/10): veja rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2991 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.005.301,46);

1 aposta ganhadora, (R$ 1.005.301,46); 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 165.015,35);

2 apostas ganhadoras, (R$ 165.015,35); 18 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 2.680,65);

41 apostas ganhadoras, (R$ 2.680,65); 17 acertos - 355 apostas ganhadoras, (R$ 309,59);

355 apostas ganhadoras, (R$ 309,59); 16 acertos - 2055 apostas ganhadoras, (R$ 53,48);

2055 apostas ganhadoras, (R$ 53,48); 15 acertos - 9061 apostas ganhadoras, (R$ 12,12);

9061 apostas ganhadoras, (R$ 12,12); 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 87.925,26).

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2991 são:

05 - 08 - 16 - 20 - 29 - 33 - 40 - 43 - 48 - 50 - 55 - 62 - 66 - 67 -70 - 72 - 85 - 96 - 99 -

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2992

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 26 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2992. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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