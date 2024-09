Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2773, quinta-feira (12/09): veja o rateio

RAIS

Estoque de empregos formais no setor privado atingiu 642,2 mil vínculos em 2023, enquanto o salário médio fechou o ano em R$ 3 mil

Mato Grosso do Sul terminou o ano de 2023 com estoque de 642.211 empregos formais no setor privado. O número representa aumento de 5,3% em relação ao ano anterior, quando os vínculos ativos foram de 609.873. Já a remuneração média foi de R$ 3.039,5, menor do que a média nacional, de R$ 3.5514,24.

Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgados nesta quinta-feira (12), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Conforme o MTE, os dados completos, incluindo o setor público, serão divulgados no quarto trimestre de 2024.

Em todo o Brasil, o estoque de empregos formais no setor privado totalizou 44.469.011 vínculos ativos em 31 de dezembro, aumento de 1.511.203 vínculos (+3,5%) em relação a 2022, quando foram registrados 42.957.808 vínculos.

Dentre os Estados, Mato Grosso do Sul teve a oitava maior concentração de empregos formais, atrás do Piauí (7,3%), Amapá (+6,8%), Tocantins (+6,6%) e Roraima (+6,3%), Pará (5,8%), Paraíba (5,6%) e Acre (5,5%).

Todos os principais setores econômicos apresentaram crescimento em 2023, sendo a construção civil, serviços, comércio, agropecuária e indústria.

A subsecretária de Estatística e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, destacou que as informações da RAIS, obtidas via eSocial, são essenciais para o acompanhamento do mercado de trabalho formal no Brasil e para a formulação de políticas públicas.

Remuneração

A remuneração média no setor privado em 2023 foi de R$ 3.039,51, enquanto em 2022 era de R$ 2.869,56, aumento de R$ 169,95.

Confira a remuneração média por regiões e estados:

RAIS

Instituída pelo Decreto nº 76.900/1975 e regulamentada pelo Decreto nº 10.854/2021, a RAIS é um importante registro administrativo que oferece informações detalhadas sobre o mercado de trabalho formal no Brasil.

A partir de 2019, o eSocial passou a ser o sistema responsável pela coleta de dados das empresas para a RAIS, substituindo a declaração direta de informações.