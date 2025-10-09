Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2925, quinta-feira (09/10)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

09/10/2025 - 19h02
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2925 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2925 são:

  • 09 - 07 - 27 - 24 - 12 - 13

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2926

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2926. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

AUMENTO

Morador da Capital precisa trabalhar 113 horas para comprar cesta básica

Alta no mês foi puxada por café, óleo e leite; no cenário nacional, o custo da alimentação caiu em 22 capitais

09/10/2025 09h30

As principais altas entre agosto e setembro foram da banana, óleo de soja e café, enquanto as maiores quedas foram da batata, arroz e tomate

As principais altas entre agosto e setembro foram da banana, óleo de soja e café, enquanto as maiores quedas foram da batata, arroz e tomate Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O morador de Campo Grande voltou a sentir no bolso o peso dos alimentos básicos em setembro. O custo da cesta subiu 1,55% na Capital, em relação a agosto, chegando a R$ 780,67, segundo levantamento conjunto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Ainda de acordo com o estudo, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisou trabalhar 113 horas e 8 minutos apenas para garantir a alimentação mensal da família, o equivalente a 55,6% da renda líquida. Em agosto, eram 111 horas e 25 minutos e, há um ano, 111 horas e 20 minutos.

As principais altas entre agosto e setembro foram da banana, óleo de soja e café, enquanto as maiores quedas foram da batata, arroz e tomate

Embora Campo Grande tenha registrado uma das maiores elevações entre as capitais, o valor da cesta local ainda está abaixo do das cidades mais caras do País, como São Paulo (R$ 842,26), Porto Alegre (R$ 811,44) e Florianópolis (R$ 811,07).

Entre os 13 produtos da cesta básica, 8 subiram de preço entre agosto e setembro. A variação positiva da cesta campo-grandense foi impulsionada principalmente pelo café em pó, cujo preço subiu 4,32% no mês. A alta internacional do grão, somada à oferta limitada em algumas regiões produtoras, elevou as cotações no varejo.

O óleo de soja também teve aumento expressivo, de 4,46%, influenciado pela maior demanda das indústrias de biodiesel, o que reduziu a oferta para o consumo doméstico.

O leite integral, por sua vez, subiu 2,48% em Campo Grande, acompanhando a entressafra e a redução na produção nas bacias leiteiras da Região Centro-Oeste. Já o pão francês, item essencial nas mesas, teve aumento de 1,62%, refletindo custos de trigo e transporte.

As reduções ficaram por conta da batata (6,96%), arroz (4,75%), açúcar (4%), tomate (3,32%) e feijão (1,04%). No acumulado de 12 meses, o custo da alimentação essencial subiu 9,24% na Capital. Itens como café em pó (69,7%), tomate (49%), óleo de soja (28%) e carne bovina (26%) puxaram a alta. Já produtos como batata (50,5%), arroz-agulhinha (30,1%), banana (10,1%) e feijão-carioca (9%) apresentaram quedas expressivas, o que amenizou o impacto no bolso dos consumidores.

CAPITAIS

Ainda conforme o levantamento, Campo Grande figura entre as 10 capitais brasileiras com o custo mais elevado da cesta básica, de acordo com o levantamento. O valor local supera o de capitais como Curitiba (R$ 755,56), Vitória (R$ 745,01) e Brasília (R$ 719,81).

A situação reflete o peso da logística e da distância dos centros de abastecimento no preço final dos alimentos, além das oscilações climáticas que afetaram a produção de hortifrútis e grãos no Estado ao longo do ano.

De acordo com análises do Dieese, o encarecimento dos alimentos em Campo Grande também está ligado ao aumento do custo de insumos agrícolas e à pressão sobre os preços do café, do óleo e da carne bovina, que subiram em praticamente todas as capitais.

Enquanto o campo-grandense pagou mais caro pela alimentação, o restante do País teve um respiro em setembro. O valor da cesta básica caiu em 22 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Dieese e a Conab.

As maiores reduções foram observadas em Fortaleza (6,31%), Palmas (5,91%), Rio Branco (3,16%), São Luís (3,15%) e Teresina (2,63%). Apenas cinco capitais, entre elas Campo Grande, registraram alta.

O estudo também apontou que o trabalhador brasileiro precisou, em média, de 99 horas e 53 minutos para adquirir a cesta em setembro – um tempo menor do que em agosto (101 horas e 31 minutos).

Mesmo com o recuo dos preços, o salário mínimo ideal calculado pelo Dieese para cobrir todas as despesas de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7.075,83, ou 4,66 vezes o mínimo oficial de
R$ 1.518,00.

A queda de preços em boa parte das capitais se deve à maior oferta agrícola. O tomate, por exemplo, teve redução em 26 cidades, com destaque para Palmas (47,6%). O arroz caiu em 25 capitais, e o açúcar, em 22. Já o óleo de soja foi o item com maior alta no País, impulsionado pelo uso industrial.

SALÁRIO

Com base na cesta mais cara, que em setembro foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Em setembro deste ano, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.075,83 ou 4,66 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.518,00. Em agosto, o valor necessário era de R$ 7.147,91 e correspondeu a 4,71 vezes o piso mínimo. 

Já em setembro de 2024, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.657,55, ou 4,71 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.412,00. 

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 292, quarta-feira (08/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2025 09h10

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 292 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 08 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 172 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 142.947,88 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 61 apostas ganhadoras, (R$ 4.166,06 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 132 apostas ganhadoras, (R$ 2.062,73 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1949 apostas ganhadoras, (R$ 139,70 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 2561 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 21899 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 19093 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 168042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada)

Confira o resultado da + Milionária!

Os números da + Milionária 292 são:

  •  29 - 42 - 23 - 10 - 38 - 15
  • Trevos sorteados: 4 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 293

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 293. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

