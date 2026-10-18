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Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3071, domingo (18/10)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e domingo; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da redação

Da redação

18/10/2026 - 10h03
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3071 da Mega-Sena neste domingo, 18 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 170 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 3071 são:

  • 12 - 51 - 52 - 41 - 22 - 45

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3072

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 20 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3072. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIA

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 399, domingo (18/10)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso.

18/10/2026 10h20

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 399 da + Milionária neste domingo, 18 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 106 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 399 são:

  • 36 - 43 - 42 - 49 - 40 - 46
  • Trevos sorteados: 1 e 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 400

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre quarta-feira, 21 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 400. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2456, domingo (18/10)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso.

18/10/2026 10h17

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2456 da Timemania neste domingo, 18 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2456 são:

  • 22 - 70 - 18 - 16 - 57 - 01 - 41
  • Time do Coração: Anápolis/GO (07)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2457

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 20 de outubro, a partir das 21 horas (horário de Brasília), pelo concurso 2457. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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