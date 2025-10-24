Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2931, quinta-feira (23/10): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

24/10/2025 - 08h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2931 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 85 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 138 apostas ganhadoras, (R$ 22.307,65)
  • 4 acertos - 6.897 apostas ganhadoras, (R$ 735,73)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2931 são:

  • 36 - 52 - 19 - 47 - 23 - 04 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2935

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 25 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2935. O valor da premiação está estimado em R$ 95 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2311, quinta-feira (23/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/10/2025 08h28

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2311 da Timemania na noite desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 38 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 56.590,06)
  • 5 acertos - 235 apostas ganhadoras, (R$ 1.720,06)
  • 4 acertos - 4.673 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 44.816 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: NAUTICO /PE - 12.874 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2311 são:

  • 71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34 
  • Time do Coração: Náutico (PE)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2315

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 25 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2315. O valor da premiação está estimado em R$ 39 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1132, quinta-feira (23/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/10/2025 08h26

Compartilhar
Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1132 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,8 milhões. 

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 4.761.847,69)
  • 6 acertos - 206 apostas ganhadoras, (R$ 2.063,28)
  • 5 acertos - 5.707 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 60.760 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Janeiro - 159.250 apostas ganhadoras, R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1132 são:

  • 06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26 
  • Mês da sorte: 01 - janeiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1133

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 25 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1133. O valor da premiação está estimado em R$ 200 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

4

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 21 horas

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 1 dia

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.