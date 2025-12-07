Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

07/12/2025 - 07h15
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2948 da Mega-Sena na noite deste sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 42 apostas ganhadoras, R$ 42.694,24
  • 4 acertos - 2.726 apostas ganhadoras, R$ 1.084,28

 

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2948 são:

Próximo sorteio: Mega-Sena 2949

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça, 9 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2949. O valor da premiação está acumulado em R$ 20 milhões. 

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loteria

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 309, sábado (06/12); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h29

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 309 da + Milionária na noite desta sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 186.409,33;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15;
  • 4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07;
  • 3 acertos + 2 trevos - 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
  • 2 acertos + 2 trevos - 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00;

 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 309 são:

  • 47, 30, 15, 01, 08, 37
  • Trevos sorteados: 6 e  2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 310

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 310. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loteria

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2328, sábado (06/12); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h25

Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2328 da Timemania na noite deste sábado, 6 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 17 apostas ganhadoras, R$ 37.711,09
  • 5 acertos - 570 apostas ganhadoras, R$ 1.606,73
  • 4 acertos - 10.438 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 100.507 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: JACUIPENSE /BA - 25.646 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2328 são:

  • 73, 29, 59, 15, 01, 49, 57
  • Time do Coração: 47 (JACUIBENSE- BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2329

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2329. O valor da premiação está estimado em R$ 61 milhões. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

