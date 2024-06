Resultado da +Milionária 154 de hoje, quarta-feira (12/06); veja os números

A Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 154 da +Milionária na noite desta quarta-feira (12), no Espaço da Sorte, em são Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 222 milhões.

Números sorteados no concurso 154: Confira o resultado

14 - 23 - 41 - 16 - 40 - 13



Trevos sorteados: 2 - 4

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O rateio, que é o número de acertadores e o valor que cada acertador irá receber, será divulgado em breve pela Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na +Milionária

A +Milionária tem dois sorteios semanais: às quartas e sábados, às 19h (horário de MS).

O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.

A aposta mínima custa R$ 6,00.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por até cinco concursos consecutivos com a Teimosinha.

São dez faixas de premiação oferecidas na +Milionária, que variam dependendo do número de dezenas sorteadas e trevos.

Premiação

A faixa principal (faixa 1) tem o prêmio mínimo de R$ 10 milhões garantido e, caso não haja ganhador, os valores arrecadados destinados para essa faixa acumulam para o concurso seguinte.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos aqui.

