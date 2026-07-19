Resultado da + Milionária de hoje, concurso 373, domingo (19/07); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 373 da + Milionária neste domingo, 19 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$74.000.000,00.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 117.484,03)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 34 apostas ganhadoras, (R$ 4.607,22)
- 4 acertos + 2 trevos - 128 apostas ganhadoras, (R$ 1.311,20)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1834 apostas ganhadoras, (R$ 91,51)
- 3 acertos + 2 trevos - 2304 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 18696 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 16215 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 136519 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 373 são:
- 40-19-17-50-37-10
- Trevos sorteados: 3 - 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 373
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 373. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.