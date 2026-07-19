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Resultado da + Milionária de hoje, concurso 373, domingo (19/07); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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19/07/2026 - 13h21
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 373 da + Milionária neste domingo, 19 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$74.000.000,00.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos -  3 apostas ganhadoras, (R$ 117.484,03)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 34 apostas ganhadoras, (R$ 4.607,22)
  • 4 acertos + 2 trevos - 128 apostas ganhadoras, (R$ 1.311,20)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1834 apostas ganhadoras, (R$ 91,51)
  • 3 acertos + 2 trevos - 2304 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 18696 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 16215 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 136519 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 373 são:

  • 40-19-17-50-37-10
  • Trevos sorteados: 3 - 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 373

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 373. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 7069, domingo (19/07); veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

19/07/2026 13h17

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7069 da Quina neste domingo, 19 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 79 apostas ganhadoras (R$ 6.595,54)
  • 3 acertos - 5.369 apostas ganhadoras (R$ 92,42)
  • 2 acertos - 127.376 apostas ganhadoras (R$ 3,89)

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7069 são:

  •    20-33-56-65-13

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7070

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 20 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7070. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3739, domingo (19/07); veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana; veja números sorteados

19/07/2026 13h12

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3739 da Lotofácil neste domingo, 19 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$2.000.000,00.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 280 apostas ganhadoras (R$ 1.702,57)
  • 13 acertos - 9693 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 112078 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 566619 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3739 são:

  • 01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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