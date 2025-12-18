Resultado da + Milionária de ontem, concurso 312, quarta-feira (17/12): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 312 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 152.536,79)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 14 apostas ganhadoras, (R$ 4.842,44)
- 4 acertos + 2 trevos - 45 apostas ganhadoras, (R$ 1.614,14)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 747 apostas ganhadoras, (R$ 97,23)
- 3 acertos + 2 trevos - 915 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 7124 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 6554 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 52156 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 312 são:
- 48 - 50 - 01 - 27 - 18 - 33
- Trevos sorteados: 1 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 313
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 313. O valor da premiação está estimado em R$ 13,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.