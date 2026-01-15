Resultado da + Milionária de ontem, concurso 320, quarta-feira (14/01): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 320 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 215.055,64)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 11.947,53)
- 4 acertos + 2 trevos - 46 apostas ganhadoras, (R$ 2.226,24)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 558 apostas ganhadoras, (R$ 183,52)
- 3 acertos + 2 trevos - 728 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 6906 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 5915 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 56014 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 320 são:
- 35 - 41 - 20 - 38 - 36 - 44
- Trevos sorteados: 4 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 321
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 17 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 319. O valor da premiação está estimado em R$ 17,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.