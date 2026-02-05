Resultado da + Milionária de ontem, concurso 326, quarta-feira (04/02): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 326 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 67.308,60)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 5 apostas ganhadoras, (R$ 17.948,96)
- 4 acertos + 2 trevos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 1.923,10)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 537 apostas ganhadoras, (R$ 179,05)
- 3 acertos + 2 trevos - 951 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 6988 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 8145 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 56167 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 326 são:
- 16 - 34 - 35 - 29 - 42 - 20
- Trevos sorteados: 5 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 327
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 7 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 327. O valor da premiação está estimado em R$ 22 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.