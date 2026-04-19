Resultado da + Milionária de ontem, concurso 347, sábado (18/04); veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 347 da + Milionária na noite deste sábado, 18 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 11 apostas ganhadoras, R$ 29.405,64

11 apostas ganhadoras, R$ 29.405,64 4 acertos + 2 trevos - 81 apostas ganhadoras, R$ 1.316,49

81 apostas ganhadoras, R$ 1.316,49 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 817 apostas ganhadoras, R$ 130,52

817 apostas ganhadoras, R$ 130,52 3 acertos + 2 trevos - 1432 apostas ganhadoras, R$ 50,00

1432 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo - 8291 apostas ganhadoras, R$ 24,00

8291 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos - 11422 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11422 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo - 65768 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 347 são:

03 - 06 - 25 - 28 - 31 - 48

Trevos sorteado 02 - 05

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 348

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 348. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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