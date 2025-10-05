Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6844, sábado (04/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

05/10/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6844 da Quina na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 16,7 milhões. 

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
142 apostas ganhadoras, R$ 5.308,53

3 acertos
9.556 apostas ganhadoras, R$ 75,12

2 acertos
195.957 apostas ganhadoras, R$ 3,66

Duas apostas ganhadoras levaram R$5.308,53 cada.

Confira o resultado da Quina 6844:

59 - 09 - 11 - 05 - 52

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6845

Como a Quina tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 06 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 6845.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 291, sábado (04/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/10/2025 08h30

Compartilhar

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 291 da + Milionária na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 170 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ 205.912,89

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
33 apostas ganhadoras, R$ 8.319,71

4 acertos + 2 trevos
155 apostas ganhadoras, R$ 1.897,81

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2142 apostas ganhadoras, R$ 137,33

3 acertos + 2 trevos
3328 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
23634 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
25497 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
187026 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária!

Os números da + Milionária 291 são:

22 - 19 - 31 - 15 - 30 - 14

Trevos sorteados: 04 e 03

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 292

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 08 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 292. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 1124, sábado (04/10): veja o rateio

O Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja

05/10/2025 08h15

Compartilhar

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1124 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 600 mil.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
45 apostas ganhadoras, R$ 2.621,88

5 acertos
1.653 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
20.909 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Confira o resultado da Dia de Sorte 1124:

31 - 02 - 28 - 27 - 30 - 24 - 18

Mês da sorte: 07 

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1125

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 1125.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 1 dia

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

5

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 1 dia

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você