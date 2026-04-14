Resultado da Super Sete de ontem, concurso 834 , segunda-feira (13/04): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 834 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 6 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,7 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 17.551,83)

3 apostas ganhadoras, (R$ 17.551,83) 5 acertos - 66 apostas ganhadoras, (R$ 1.139,72)

66 apostas ganhadoras, (R$ 1.139,72) 4 acertos - 1.055 apostas ganhadoras, (R$ 71,30)

1.055 apostas ganhadoras, (R$ 71,30) 3 acertos - 9.233 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Os números da Super Sete 834 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

Coluna 1: 8

Coluna 2: 5

Coluna 3: 2

Coluna 4: 1

Coluna 5: 3

Coluna 6: 4

Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 835

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 835. O valor da premiação está estimado em R$ 6 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

LOTERIAS / 3 horas Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2944, segunda-feira (13/04): veja o rateio LOTERIAS / 3 horas Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2911, segunda-feira (13/04): veja o rateio

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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