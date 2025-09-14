Resultado da Timemania de ontem, concurso 2294, sábado (13/09): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2294 da Timemania na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 25 milhões.

7 acertos - Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 55.608,82 cada);

5 apostas ganhadoras (R$ 55.608,82 cada); 5 acertos - 249 apostas ganhadoras (R$ 1.595,20 cada);

249 apostas ganhadoras (R$ 1.595,20 cada); 4 acertos - 4.656 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);

4.656 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada); 3 acertos - 45.467 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);

45.467 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada); Time do Coração: Criciúma/SC - 14.972 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada).

Confira o resultado da Timemania 2294:

65 - 05 - 78 - 28 - 68 - 45 - 22

Time do Coração: 31 - Criciúma - SC

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2295

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 2295. O valor da premiação está estimado em R$ 25 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

