Resultado da Timemania de ontem, concurso 2448, terça-feira (29/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2448 da Timemania na noite desta terça-feira, 29 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16 milhões.
Premiação
- 7 acertos - Não houve ganhadores
- 6 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 30.135,18)
- 5 acertos - 129 apostas ganhadoras (R$ 1.668,61)
- 4 acertos - 2.301 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
- 3 acertos - 22.827 apostas ganhadoras (R$ 3,50)
Time do Coração
- INTERNACIONAL /RS - 13.080 apostas ganhadoras (R$ 8,50)
Confira o resultado da Timemania de ontem!
Os números da Timemania 2448 são:
- 45 - 60 - 73 - 62 - 51 - 32 - 75
- Time do Coração: 47 - Internacional (RS)
O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Timemania 2450
Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2450. O valor da premiação está estimado em R$ 17,2 milhões.
Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;
Como jogar a Timemania
A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.
Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.