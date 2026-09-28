Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou

O empresário britânico Paul Lister comprou, em 2003, uma propriedade de 9,3 mil hectares nas Terras Altas da Escócia e mudou o uso da área, antes voltada à caça de cervos e à pesca esportiva. No lugar dessas atividades, a propriedade passou a receber um amplo trabalho de plantio de árvores nativas.
Cerca de 1 milhão de mudas foram plantadas nos anos seguintes, enquanto o excesso de cervos era controlado na área. Sem esse controle, a vegetação nova não conseguiria brotar e se firmar no terreno.
Como a paisagem foi reconstruída
O plantio ganhou ritmo a partir de 2009, quando espécies como pinheiro-silvestre, sorveira e salgueiro passaram a ser plantadas nos antigos campos abertos. Mais de 220 hectares de turfeiras, terrenos úmidos ricos em matéria orgânica, também começaram a ser restaurados.
Uma avaliação feita em 2023 pela NatureScot mostrou que um trecho de floresta antiga de pinheiro-calédonio já havia atingido condição considerada favorável após o trabalho de restauração. O resultado reforça que o ecossistema respondeu às intervenções na reserva, batizada de Alladale.
O retorno do esquilo-vermelho
Em 2013, dez anos após a aquisição da fazenda, 36 esquilos-vermelhos foram soltos em Alladale e em terrenos vizinhos, em parceria com a Roy Dennis Wildlife Foundation. A soltura marcou a volta de uma espécie que havia sumido daquela paisagem.
Os exemplares se reproduziram e, aos poucos, passaram a ocupar novos trechos por conta própria. Hoje, esquilos-vermelhos circulam livremente pela reserva, sinal de que o ambiente voltou a oferecer condições para sua sobrevivência.
Um projeto que segue em andamento
A propriedade que antes servia só para caça e pastoreio de gado se tornou um espaço dedicado à reconstrução de florestas e à volta de espécies que haviam sido expulsas dali. O sobrepastoreio havia deixado grande parte do solo exposto e sem cobertura vegetal.
A iniciativa começou há mais de duas décadas e continua. O trabalho inclui novas ações para devolver ao terreno escocês parte do equilíbrio ecológico perdido após gerações de uso intensivo da terra.