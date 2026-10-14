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Resultado da Timemania de ontem, concurso 2454, terça-feira (13/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da Redação

Da Redação

14/10/2026 - 08h24
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2454 da Timemania na noite desta terça-feira, 13 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 30.021,99)
  • 5 acertos - 129 apostas ganhadoras, (R$ 1.662,34)
  • 4 acertos - 2.573 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 24.576 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

FERROVIARIO /CE - 5.996 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2454 são:

  • 67 - 42 - 79 - 46 - 11 - 03 - 47
  • Time do Coração: 37 - Ferroviário (CE)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2455

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2455. O valor da premiação está estimado em R$ 20,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3803, terça-feira (13/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

14/10/2026 08h19

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3803 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 13 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 946.676,32)
  • 14 acertos - 203 apostas ganhadoras, (R$ 1.955,63)
  • 13 acertos - 7131 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 98249 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 535819 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3803 são:

  •  22 - 20 - 08 - 13 - 11 - 15 - 16 - 19 - 12 - 23 - 07 - 09 - 21 - 03 - 06 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3804

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3804. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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agricultura

Custo menor da produção deve elevar rentabilidade da soja em MS

Despesa estimada por hectare recua de R$ 6,1 mil, no ciclo passado, para R$ 5 mil, na safra 2026/2027, uma redução de 17,8%

14/10/2026 07h45

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Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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O custo de produção da soja em Mato Grosso do Sul deve cair 17,8% na safra 2026/2027, abrindo espaço para uma margem maior aos produtores. Conforme o estudo técnico da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), o gasto estimado para produzir um hectare da oleaginosa passou de R$ 6.115,83 na safra 2025/2026 para R$ 5.024,82 no ciclo atual. A redução significa uma economia de
R$ 1.091,01 por hectare.

Ainda de acordo com o levantamento, as despesas menores despendem menor quantidade de sacas para cobrir os custos da atividade. O estudo da Aprosoja-MS considerou o preço médio de R$ 119,52, ou seja, seriam necessárias 42,04 sacas por hectare para cobrir o custo médio.

Considerando a produtividade média projetada de 52,4 sacas por hectare para a safra 2026/2027, a margem líquida projetada para o produtor proprietário da terra é de R$ 1.238,03 por hectare.

Apesar da perspectiva mais favorável, o planejamento da safra continua sendo um desafio diante do endividamento dos produtores, das condições climáticas e do ritmo de aquisição de fertilizantes. Além disso, a produtividade esperada para 2026/2027 é 13,2% menor que a registrada na safra anterior, conforme estimativa do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS).

“O produtor vem de um período de maior endividamento, o clima continua sendo uma variável importante e também observamos uma compra menor de fertilizantes. Tudo isso precisa ser considerado no planejamento da safra, porque pode impactar tanto os custos quanto o resultado final da produção”, explica o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta.

O estudo técnico denominado Custo de Produção da Soja – Safra 2026/2027 considera uma produtividade de referência de 52,4 sacas por hectare, correspondente à média das últimas cinco safras. O resultado financeiro, entretanto, dependerá do rendimento efetivo das lavouras, do preço de comercialização e do comportamento dos custos ao longo do ciclo.

ARRENDAMENTO

Quando analisado o recorte específico dos produtores que arrendam terras, a situação é mais delicada. O levantamento considera um pagamento médio de 15 sacas por hectare arrendado, equivalente a R$ 1.792,80.

Com essa despesa adicional, o custo total sobe para R$ 6.817,62 por hectare, aumento de 35,7% em relação ao custo estimado para o produtor proprietário.

O ponto de equilíbrio para esses produtores chega a 57,04 sacas por hectare, acima da produtividade de referência de 52,4 sacas. Isso significa que o arrendatário precisa produzir mais do que a média considerada no estudo para cobrir integralmente os custos da atividade.

A diferença reforça a importância de negociar contratos de arrendamento compatíveis com a capacidade produtiva da área e de considerar essa despesa no planejamento financeiro da safra.

Os principais componentes do custo de produção seguem sendo os insumos, que equivalem a R$ 3.078,63 por hectare, o equivalente a 61,27% do total. Os fertilizantes respondem por R$ 1.367,31 por hectare, enquanto os defensivos somam R$ 1.071,42 e as sementes, R$ 542,50.

“Isso significa que mais de R$ 6 de cada R$ 10 gastos para produzir um hectare de soja estão concentrados nos insumos”, explica o analista de Economia da Aprosoja-MS, Linneu Borges Filho.

Uma das estratégias apontadas no levantamento para reduzir a pressão sobre as despesas é antecipar a compra de insumos, aproveitando períodos de preços mais favoráveis. O produtor também precisa acompanhar os gastos com combustível, financiamento e transporte da produção.

Para o analista de Economia da entidade, Raphael Gimenes, além dos insumos, o produtor precisa acompanhar despesas como combustível, crédito e frete. “No levantamento, o diesel foi considerado a R$ 6,45 por litro, os juros de financiamento em 14,25% ao ano e o frete com uma distância de referência de 80 quilômetros”.

CLIMA

Além dos custos, as condições climáticas continuam entre os fatores de atenção para o setor. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) para o trimestre que termina em novembro indica chuvas próximas ou acima da média, mas com possibilidade de irregularidade na distribuição das precipitações.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, os modelos também apontam temperaturas acima da média e risco de períodos de calor intenso e ondas de calor. A previsão indica a permanência do El Niño, fenômeno que pode influenciar as condições climáticas no Estado.

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