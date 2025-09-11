Riedel antecipa 13º salário e servidores receberão primeira parcela neste mês

Governador garantiu que primeira parcela será paga em setembro e a segunda em dezembro - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), confirmou, nesta quinta-feira (11), que o 13º salário dos servidores públicos estaduais será antecipado. A primeira parcela deve ser paga ainda neste mês.

Riedel disse que serão cerca de R$ 300 milhões pagos aos funcionários ativos, inativos e aposentados até o fim de setembro, e a segunda parcela, em dezembro.

As datas exatas não foram informadas, mas segundo antecipou o governador ao Correio do Estado, o pagamento será entre os dias 25 e 30 de setembro.

"A primeira parcela é agora, o servidor precisa, agente vive um momento difícil de maneira geral. A segunda parcela vai ser em dezembro, como sempre é, para o servidor se planejar melhor", disse Riedel. "A gente julgou por bem antecipar essa primeira parcela agora em setembro, estamos aí a três meses do fim do ano, e dentro da programação normal", acrescentou o governador.

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro.

A folha de pagamento do funcionalismo público é de cerca de R$ 800 milhões mensais, com 81,9 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados.

INSS

Os trabalhadores aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também tiveram o 13º salário antecipado, pago em duas parcelas.

A primeira parcela foi paga de 24 de abril a 8 de maio, enquanto a segunda foi paga de 26 de maio a 6 de junho, de forma escalonada.

Neste caso, as datas de pagamento são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e na renda do beneficiário.

Quem ganha apenas o salário mínimo começou a receber antes de quem recebe mais que o mínimo.

Em todo o Brasil, foram injetados R$ 73,3 bilhões na economia.

Foi o sexto ano seguido em que os segurados do INSS receberão o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia da Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho. Em 2024, em abril e maio.