Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

funcionalismo público

Riedel antecipa 13º salário e servidores receberão primeira parcela neste mês

Funcionalismo público estadual terá dinheiro em conta até o fim de setembro, com segunda parcela paga em dezembro

Glaucea Vaccari e Naiara Camargo

Glaucea Vaccari e Naiara Camargo

11/09/2025 - 14h08
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), confirmou, nesta quinta-feira (11), que o 13º salário dos servidores públicos estaduais será antecipado. A primeira parcela deve ser paga ainda neste mês.

Riedel disse que serão cerca de R$ 300 milhões pagos aos funcionários ativos, inativos e aposentados até o fim de setembro, e a segunda parcela, em dezembro.

As datas exatas não foram informadas, mas segundo antecipou o governador ao Correio do Estado, o pagamento será entre os dias 25 e 30 de setembro.

"A primeira parcela é agora, o servidor precisa, agente vive um momento difícil de maneira geral. A segunda parcela vai ser em dezembro, como sempre é, para o servidor se planejar melhor", disse Riedel.

"A gente julgou por bem antecipar essa primeira parcela agora em setembro, estamos aí a três meses do fim do ano, e dentro da programação normal", acrescentou o governador.

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro.

A folha de pagamento do funcionalismo público é de cerca de R$ 800 milhões mensais, com 81,9 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados.

INSS

Os trabalhadores aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também tiveram o 13º salário antecipado, pago em duas parcelas.

A primeira parcela foi paga de 24 de abril a 8 de maio, enquanto a segunda foi paga de 26 de maio a 6 de junho, de forma escalonada.

Neste caso, as datas de pagamento são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e na renda do beneficiário.

Quem ganha apenas o salário mínimo começou a receber antes de quem recebe mais que o mínimo.

Em todo o Brasil, foram injetados R$ 73,3 bilhões na economia.

Foi o sexto ano seguido em que os segurados do INSS receberão o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia da Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho. Em 2024, em abril e maio.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 284, quarta-feira (10/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2025 10h42

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 284 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 156 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 23 apostas ganhadoras, (R$ 33.002,13 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 116 apostas ganhadoras, (R$ 2.157,20 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1596 apostas ganhadoras, (R$ 156,78 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 2674 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 21492 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 21824 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 165185 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 284 são:

  •  05 - 45 - 06 - 30 - 04 - 38
  • Trevos sorteados: 02 - 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 285

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 285. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2821, quarta-feira (10/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2025 10h36

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2821 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1,9 milhão.

  • 20 acertos - Não houve acertador; 
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 40.328,71 cada); 
  • 18 acertos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 2.291,41 cada); 
  • 17 acertos - 563 apostas ganhadoras, (R$ 223,84 cada); 
  • 16 acertos - 3192 apostas ganhadoras, (R$ 39,48 cada); 
  • 15 acertos - 12872 apostas ganhadoras, (R$ 9,79 cada); 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2821 são:

  • 30 - 94 - 16 - 40 - 44 - 51 - 98 - 66 - 88 - 17 - 77 - 36 - 95 - 25 - 48 - 23 - 83 - 64 - 08 - 19

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2822

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2822. O valor da premiação está estimado em R$2,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema
Facão

/ 23 horas

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema

3

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 1 dia

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

4

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028
ARTICULAÇÕES

/ 1 dia

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028

5

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 2 dias

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 15 horas

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei