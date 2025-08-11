Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Missão

Riedel busca ampliar mercado de exportação de carne no Japão

Durante reunião com empresários e representantes do setor no Japão, o governador apresentou o potencial da pecuária de corte de Mato Grosso do Sul, mirando a abertura de novos negócios

Laura Brasil

11/08/2025 - 13h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governador Eduardo Riedel (PSDB), acompanhado pela comitiva sul-mato-grossense, cumpriu agenda na Expo Osaka 2025, no Japão, reunindo-se com empresários e representantes do setor, e trabalhando para o avanço da exportação de carne no mercado asiático.

Por meio de suas redes sociais, o governador publicou um vídeo ao lado do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, no qual destacou que Mato Grosso do Sul exportou 116 milhões de dólares para o Japão, dos quais 60 milhões correspondem à carne de frango.

Além disso, o governador ressaltou que outros mercados vêm crescendo, como o da avicultura e o da suinocultura, e pontuou que, até o fim do ano, o Brasil deve exportar carne bovina para o Japão.

Nesse sentido, a pecuária sul-mato-grossense desponta com potencial desde que recebeu o status internacional de área livre de febre aftosa, formalizado durante a 92ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), em Paris, na França.

“Mato Grosso do Sul é um estado sério, um estado que está fazendo um trabalho em prol do desenvolvimento de sua população, da sustentabilidade, ajudando o globo, ajudando o mundo e, acima de tudo, colaborando com a segurança alimentar, dizendo para o mundo que está pronto para ajudar a complementar as indústrias locais”, pontuou Ricardo Santin.

Crédito: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

A Expo Osaka 2025, no Japão, é conhecida pelo foco em inovação e sustentabilidade. Como adiantou o Correio do Estado, o governador cumpreiu agenda com representantes da Keidanren, a confederação nacional da indústria japonesa.


Além de visitar o grupo Sumitomo e a Mitsui & Co. A Mitsui é acionista da Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás) e tem um robusto portfólio de investimentos no agroindustrial brasileiro, com atuação já consolidada em MS.

Roteiro 

Na Índia, a comitiva terá compromissos com representantes da indústria farmacêutica ACG, da produtora de fertilizantes UPL, do conglomerado Tata Group, da Aditya Birla (grupo voltado à produção de alimentos), além da própria Mahindra. Também está prevista uma audiência com o governador do estado de Maharashtra, região industrializada da Índia.

Já em Singapura, polo global de investimentos e logística, a agenda inclui reuniões com o ministro do Comércio, Alvin Tan, além de encontros com o fundo soberano Temasek, a Enterprise Singapore (agência de promoção de exportações), o GIC (outro fundo soberano), a RGE (holding da Bracell, que atua na celulose) e a MTAS, associação dos importadores de proteína animal de Singapura.

A presença nesses países visa ampliar o acesso de produtos sul-mato-grossenses aos mercados asiáticos, atrair capital internacional para projetos de infraestrutura e consolidar a Rota Bioceânica como corredor logístico e estratégico entre a América do Sul e a Ásia.

Industrialização


Mato Grosso do Sul, que teve a sua economia focada no binômio soja-boi por muitos anos, já se consolidou como Vale da Celulose. Agora, o Estado se prepara para viver uma nova fase focada no beneficiamento de sua produção.

O governo sul-mato-grossense quer atrair cada vez mais indústrias – como a de papel tissue e de etanol – que nos próximos três anos terão aportes da ordem de R$ 105 bilhões.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, os investimentos abrangem áreas como celulose, bioenergia, proteína animal, irrigação e diversificação agrícola, e devem impulsionar o crescimento econômico de MS para 5,5% neste ano, segundo projeção da Pasta.

Além de celulose e alimentos, outros segmentos como fertilizantes, biotecnologia, farmacêutico e equipamentos industriais estão no radar da política de atração de investimentos da missão oriental. A aproximação com fundos soberanos e grandes holdings da Ásia visa ampliar essa base e fortalecer o posicionamento internacional de MS.

A meta de tornar Mato Grosso do Sul um estado carbono neutro até 2030 também será apresentada nas reuniões com empresas e autoridades asiáticas. 

Outro eixo da missão é a consolidação da Rota Bioceânica como alternativa logística entre o Brasil e o mercado asiático. A rodovia vai conectar Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile, passando por Paraguai e Argentina, reduzindo distâncias e custos de exportação.

Segundo projeções divulgadas pela Semadesc, a rota deve representar uma redução de até 30% nos custos logísticos para produtos como carne, grãos e celulose, exportados ao mercado asiático. O governo estadual pretende apresentar o corredor como oportunidade estratégica para empresas interessadas.

Roteiro da missão

 

  • Índia: visitas à ACG – indústria de medicamentos, à UPL Fertilizantes –, à Tata Group, à Aditya Birla – conglomerado industrial focado na produção de alimentos –, à Mahindra – máquinas agrícolas; participação no Fórum Lide e audiência com o governador do estado de Maharashtra; 
  • Singapura: audiência com o Alvin Tan, ministro do Comércio de Singapura; visitas à RGE – holding controladora da Bracell –, à MTAS – associação dos importadores de proteína animal de Singapura –, ao Temasek – fundo soberano de Singapura Enterprise Singapore –, e à Agência de promoção de exportações de Singapura GIC – fundo soberano de Singapura.

** Colaborou Súzan Benites

Assine o Correio do Estado

Quase

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

Apostas que ficaram a uma dezena de fazer a sena foram feitas em Campo Grande e Dourados; Confira se você foi o sortudo

10/08/2025 15h31

Compartilhar
Apostadores de MS fizeram e quina da Mega-Sena

Apostadores de MS fizeram e quina da Mega-Sena

Continue Lendo...

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam o prêmio de R$ 32.574,43 cada. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturaram a quina foram feitas em Campo Grande e Dourados. Ambos fizeram um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 5, de forma presencial em lotéricas.

O sorteio do concurso 2899 foi na noite de sábado (09). Os números sorteados foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51.

Em todo o Brasil, foram 56 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.375 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 890,92 cada.

Os números da Mega-Sena 2899 são:

  • 28 - 44 - 22 - 42 - 10 - 51

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2900

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2900. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

GLP

Medida do Governo Federal deve ampliar gás de cozinha acessível a 17 milhões de famílias

A medida provisória está em fase final de adaptação e deve entrar em vigor ainda este ano. Em MS, mais de 50 mil famílias são contempladas

10/08/2025 11h05

Compartilhar
Auxílio-Gás contempla mais de 50 mil famílias de MS

Auxílio-Gás contempla mais de 50 mil famílias de MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O governo federal está prestes a oficializar uma Medida Provisória que deve garantir o fornecimento gratuito de gás de cozinha. A medida visa atingir, pelo menos, 17 milhões de famílias de baixa renda do País, com o programa Gás para Todos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a proposta está “em fase final de elaboração”. 

O programa, que deve integrar o já existente Auxílio-Gás busca alterar a forma como as famílias terão acesso à gratuidade, substituindo o pagamento em dinheiro por desconto nas compras com empresas credenciadas. 

Durante a inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto de Açu, no Rio de Janeiro, no mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a inflação abusiva dos preços. 

“A Petrobras vende o botijão de 13 quilos por R$37. Mas o consumidor acaba pagando até R$140. Isso não pode continuar. Vamos garantir que 17 milhões de famílias não precisem pagar por esse botijão para cozinhar o feijão e o arroz”, afirmou. 

O MME ressaltou que o programa tem forte propósito social e energético. No campo social, promete melhorar a qualidade de vida das famílias mais vulneráveis ao diminuir a dependência de lenha, por exemplo. 

“Trata de melhorar as condições de vida da população mais carente, além de contribuir para a saúde pública, ao substituir o uso da lenha por uma fonte de energia mais limpa, protegendo principalmente mulheres e crianças da exposição à fumaça tóxica”, informou a pasta. 

No âmbito energético, a iniciativa busca reduzir a pobreza energética por meio da entrega direta do botijão de gás, reduzindo o impacto nos custos do orçamento familiar. 

Auxílio-Gás em MS

Em Campo Grande, o valor do botijão de 13 quilos gira em torno de R$115 a R$125 nas revendas, podendo chegar a R$150 para entrega em domicílio. 

Isso se deu por conta do reajuste em vigor a partir de maio deste ano após mudanças na política de preços da Petrobras que, desde novembro do ano passado, passou a realizar leilões de parte da oferta do gás GLP, o que, de acordo com a Ultragaz, inviabilizou a absorção dos novos custos. 

No entanto, segue em vigor no Estado o Auxílio-Gás federal, programa federal desenvolvido com a mesma proposta do anunciado pelo MME. 

Em 2024, quando chegou aos lares sul-mato-grossenses, 50.326 famílias foram contempladas com o benefício, que paga R$104 através do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PAGB). 

O valor corresponde ao valor integral de um botijão calculado a partir da média nacional pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao todo, no Brasil, são 5,52 milhões de famílias beneficiadas. 
 

*Com informações da Agência Brasil

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 23 horas

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

2

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 21 horas

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

3

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 2 horas

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD