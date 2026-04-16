Riedel diz que enfrenta 'corrida contra o tempo' para garantir empréstimo de R$ 1,2 bilhão

Riedel diz que está confiante pela concessão do empréstimo pela Casa Civil mesmo com prazo curto - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, afirmou em coletiva nesta quinta-feira (16) que o prazo para assinatura do empréstimo estimado em R$ 1,2 bilhão é curto, resultando em uma "corrida contra o tempo".

"O aceite do governo federal foi feito ontem, e a gente tem até o dia 20 para assinar o contrato. Então, nós estamos assim: dia 20 é segunda-feira e é feriado. Então, estamos na corrida contra o tempo. Por isso, fiquei lá em Brasília e fui para o Senado pessoalmente, para que ontem mesmo fosse aprovado", afirmou Riedel.

O montante, avaliado em US$ 200 milhões, foi autorizado na tarde da última quarta-feira (16) pelo Senado Federal, a partir de um financiamento com o Banco Mundial (Bird).

Esse recurso será destinado à recuperação de 730 quilômetros de rodovias nos municípios de Jateí, Naviraí, Iguatemi, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Nova Andradina, Angélica, Anaurilândia, Bataguassu, Taquarussu, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Paranaíba, bem como a manutenção da via por 10 anos.

Mesmo tendo sido aprovado pelo Senado, Riedel explicou que o recurso ainda não está garantindo, precisando ser aprovado também pela Procuradoria-Geral Federal e pelo Tesouro Nacional, o que deixa o prazo mais apertado para a concessão do valor.

"O próximo passo é a PGF e o Tesouro Nacional enquadrarem e aprovarem, mas só temos dois dias para isso e depois é sábado e domingo. O Banco Mundial não tem problema, eles disseram que assinam sábado, domingo, feriado, mas só temos dois dias para a PGF e o Tesouro darem o acordo. Então, ainda não está garantido esse recurso, a gente precisa dessa aprovação, mas eu tenho muita esperança".

Para Riedel, a concessão do empréstimo para a manutenção das rodovias estaduais deve ajudar a aliviar a situação fiscal de Mato Grosso do Sul, que passa por um momento de corte de gastos.

"A situação fiscal do Estado é momentânea, é desse ano. A gente tem uma série de causas que trouxeram até aqui e aí é continuar fazendo um trabalho responsável para manter o equilíbrio fiscal. Eu não tenho dúvida que isso é passageiro. A economia está crescendo muito acima da média, mais que o dobro do PIB nacional, só que isso não se traduz em receita para o Estado, até porque a gente manteve uma carga tributária baixa, a mais baixa do Brasil. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso reverte e muda com o avanço de mudanças do sistema tributário que estão acontecendo".

Concessão do Senado

O recurso, mais US$ 50 milhões (R$ 250 milhões) de contrapartida estadual, vai ser usado para recuperar 730 quilômetros de rodovias e manter por 10 anos essas estradas em boas condições.

O texto só foi apreciado ontem (15) porque na noite de terça-feira o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que incluiria a matéria na pauta em razão de sua urgência em ser votada precisava ser aprovada até o dia 20 e atendendo ao pedido do governador Eduardo Riedel (PP) e do senador Nelsinho Trad (PSD).

Responsável por destravar a análise do Senado, o senador Nelsinho Trad disse que o crédito estava em risco por prazo.

"Por isso, nós agimos. Quero agradecer a sensibilidade do presidente do Senado, que entendeu a urgência e permitiu que a matéria viesse direto ao plenário. Foi uma decisão correta, que garantiu ao Mato Grosso do Sul não perder esse financiamento", argumentou.

Relatora do projeto, a senadora Tereza Cristina (PP) explicou que a primeira coisa que desejava destacar é que a análise desse financiamento só chegou ontem ao Senado porque o governo do Mato Grosso do Sul demonstrou capacidade de pagamento e de honrar seus compromissos financeiros, o que é resultado direto da responsabilidade do governo de Riedel com a gestão das contas públicas.

"O mesmo devo dizer em relação ao fato de o governo federal ser avalista deste empréstimo externo. Apenas estados ou municípios com equilíbrio fiscal têm acesso a este tipo de crédito. O aval da União, já concedido, foi obtido porque Mato Grosso do Sul é um pagador confiável, com suas finanças em ordem", frisou.

De acordo com ela, a concessão do aval da União só foi possível em razão do equilíbrio fiscal de Mato Grosso do Sul e à sua credibilidade como bom pagador.

A autorização para contratação do empréstimo terá validade de até 540 dias, período em que o governo estadual deverá formalizar os trâmites necessários para viabilizar os investimentos.



Colaborou Daniel Pedra