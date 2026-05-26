Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Investimentos

Rota Bioceânica coloca MS na mira de investimentos milionários

Estado aposta em corredor internacional para virar polo logístico e econômico da América do Sul

Welyson Lucas

26/05/2026 - 16h47
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Rota Bioceânica deixou de ser apenas um projeto de integração rodoviária entre países da América do Sul para se transformar em uma das principais apostas de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Mato Grosso do Sul.

Com obras avançadas, articulações internacionais e novos investimentos em logística e inovação, o Estado começa a se preparar para uma mudança histórica em sua dinâmica econômica e comercial.

Segundo estimativa apresentada nesta segunda-feira (25) pelo ministro João Carlos Parkinson de Castro, diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores, a Rota Bioceânica poderá movimentar aproximadamente US$ 2 bilhões por ano apenas nas operações comerciais envolvendo o Brasil e os países sul-americanos integrados ao corredor, como Paraguai e Argentina.

A projeção foi divulgada durante o 3º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária - Rota Bioceânica, realizado em Campo Grande.

O tema ganhou ainda mais força nesta semana em Campo Grande, durante a realização do Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação na Rota Bioceânica e do 3º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária - Rota Bioceânica, eventos que reuniram representantes do Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru para discutir o futuro do corredor internacional.

Mais do que uma ligação terrestre até os portos do Oceano Pacífico, a rota vem sendo tratada pelo Governo do Estado como uma oportunidade de transformar Mato Grosso do Sul em um polo de logística, tecnologia, indústria e serviços voltados ao comércio internacional.

A expectativa é que municípios estratégicos, como Porto Murtinho, Bela Vista, Sidrolândia e Campo Grande, passem a atrair novos investimentos e empresas interessadas no potencial econômico do corredor bioceânico.

Empresas já enxergam MS como nova porta de entrada comercial

Durante o workshop promovido pela Semadesc, o secretário estadual Artur Falcette destacou que Mato Grosso do Sul já percebe uma mudança no perfil das empresas interessadas em investir na região.

Segundo ele, grupos empresariais passaram a enxergar o Estado como uma nova porta de entrada para produtos e componentes vindos do Sudeste Asiático.

“A rota não é apenas uma ponte ou um conjunto de rodovias. Ela traz oportunidades ligadas ao turismo, à gastronomia, à cultura, à integração entre os povos e ao desenvolvimento de novas atividades econômicas”, afirmou o secretário.

Ponte binacional já supera 90% das obras

Entre os principais projetos estruturantes da rota está a ponte internacional entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, no Paraguai. Conforme apresentado pela assessora especial da Semadesc para assuntos da Rota Bioceânica, Danniele Paiva, a obra já ultrapassa 90% de execução.

Além da ponte, seguem em andamento obras de acesso rodoviário no Brasil e no Paraguai. A expectativa é que o corredor reduza custos logísticos, encurte distâncias para exportação e fortaleça a competitividade brasileira no mercado internacional.

Governo aposta em inovação e ciência para fortalecer corredor

A estratégia do Governo do Estado não envolve apenas infraestrutura. O plano também inclui investimentos em ciência, tecnologia e inovação para transformar Mato Grosso do Sul em referência de desenvolvimento sustentável e integração internacional.

O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, apresentou o subprograma Rota Bioceânica dentro do programa estadual MS Inova Mais. Entre as medidas previstas estão ações de pesquisa aplicada, formação profissional, transferência de tecnologia e cooperação internacional.

Universidades entram no projeto da rota

As universidades sul-mato-grossenses também passaram a integrar o planejamento estratégico da Rota Bioceânica.

Representando o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS), o vice-reitor da UFMS, Albert Schiaveto de Souza, apresentou propostas voltadas à criação de um observatório científico da rota, plataformas de dados logísticos e programas de formação profissional ligados ao comércio exterior e à inovação.

O projeto também prevê incentivo à criação de startups, cooperação internacional e iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional sustentável.

Campo Grande tenta se consolidar como polo logístico da América Latina

Na Capital, autoridades defendem que Campo Grande pode se tornar um dos principais centros logísticos da América Latina.

Durante o Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, representantes do setor produtivo e do poder público destacaram a necessidade de modernização das aduanas, investimentos em segurança viária e melhorias na infraestrutura para suportar o crescimento do fluxo de cargas previsto para os próximos anos.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Júnior, alertou que o crescimento logístico exigirá melhorias nos indicadores de trânsito e maior integração entre os órgãos responsáveis pela segurança nas rodovias.

Já o secretário municipal Ademar Silva Junior classificou a Rota Bioceânica como um “divisor de águas” para Campo Grande e para o futuro econômico de Mato Grosso do Sul.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2961, segunda-feira (25/05): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/05/2026 08h11

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2961 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 25 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 6.978,86)
  • 4 acertos - 464 apostas ganhadoras, (R$ 120,32)
  • 3 acertos - 9.100 apostas ganhadoras, (R$ 3,06)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 7.327,81)
  • 4 acertos - 404 apostas ganhadoras, (R$ 138,19)
  • 3 acertos - 8.286 apostas ganhadoras, (R$ 3,36)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2961 são:

Primeiro sorteio: 37 - 10 - 16 - 12 - 42 - 13 

Segundo sorteio: 31 - 11 - 47 - 29 - 12 - 27 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2962

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2962. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Economia

Psicologia nos investimentos: como o sentimento do mercado Forex afeta decisões financeiras

26/05/2026 08h11

Compartilhar

Continue Lendo...

A questão se economia é ciência exata ou não, gera debates acalorados até hoje. No entanto, não há dúvidas de que investimento não tem quase nada de ciência exata.

Por mais modelos matemáticos que se utilize, o imponderável insiste em aparecer de tempos em tempos: a falência de uma multinacional insuspeita, uma guerra irrompendo do outro lado do mundo, uma nova reserva mineral sendo encontrada. 

São vários os fatores humanos que podem causar impactos macroeconômicos. No entanto, quando investidores ao redor do mundo vão, coletivamente, ao pânico ou ao êxtase, geralmente, há um fator psicológico envolvido. É preciso entender esta psicologia para resistir ao instinto de manada e tomar uma decisão ruim, só porque muitas pessoas estão fazendo o mesmo. 

Sobre Bolhas e Tulipas

Para entender a extensão da influência de fatores psicológicos no mercado financeiro, basta lembrar umas das primeiras bolhas especulativas que se tem notícia: a Mania das Tulipas. A Mania das Tulipas aconteceu durante três anos (1634-1637) na Holanda, quando comprar tulipas, então raras no país, virou uma febre nacional. 

A demanda por tulipas e o status social que conferiam fizeram com que os preços da flor disparasse absurdamente. No pior momento da bolha, um bulbo podia custar o preço de uma casa. Investidores chegavam a comprar safras inteiras do ano seguinte, penhoravam bens e tomavam empréstimo no banco, seguras de que o preço só subiria. 

No entanto, o calote de um grande investidor levou ao pânico geral. Todos correram para se desfazer das suas tulipas, o que praticamente dizimou o valor de mercado da flor. Com isso, fortunas inteiras se perderam, credores nunca mais veriam seus empréstimos e a febre das tulipas teve um fim trágico. 

A Psicologia dos Investimentos

Atuar no mercado de forex pode ser uma experiência bem estressante. Mudanças sutis podem levar a efeitos em cascata que afetam o sentimento dos investidores e, por consequência, o próprio sentimiento del mercado forex. Felizmente, plataformas como a Exness oferecem mais do que informações técnicas, mas também análises subjetivas valiosas.

Como nesse ramo, as decisões precisam ser tomadas rapidamente, é fácil se deixar levar pelo reflexo, ou pelo calor do momento e seguir a tendência atual, sem fazer a devida análise. Quando muitos investidores fazem isso ao mesmo tempo, o sentimento de mercado pode mudar bruscamente.

Nesse sentido, emoções como medo e ganância podem se sobrepor à decisões mais racionais, antes mesmo de verificar índices cruciais, como a media móvil exponencial. 

A mesma impulsividade pode levar o investidor a se tornar excessivamente confiante, assumindo riscos desnecessários e ignorando previsões, ou buscando dados que confirmem sua opinião. 

Sentimentos de Mercado

A grosso modo, o sentimento de mercado é avaliado por indicadores coletivos que apontam para uma mesma direção. A boa notícia é que as emoções não são tão complicadas assim. Basicamente, são duas: otimismo (risk-on) e pânico (risk-off). Dá para discernir uma da outra observando alguns poucos indicadores. 

Nos momentos de otimismo, os investidores estão mais abertos ao risco. Isso significa que tendem a se desfazer de moedas sólidas como USD e EUR, para investir em moedas de maior risco. Já no momento de pânico, o movimento é inverso: os investidores buscam colocar tudo que podem nessas moedas, já que tendem a conservar seu valor ao longo do tempo. 

Vale a pena também consultar o relatório COT (Commitment of Traders) para se informar sobre a posição dos principais players, como hedge funds, por exemplo. Há ainda as ferramentas oferecidas pelas próprias corretoras para acompanhar as oscilações de mercado, com maior ou menor grau de precisão.

Evitando o Pânico

Operar no mercado de forex exige nervos de aço. Está cientificamente comprovado que as oscilações deste mercado causam impacto direto no cérebro. Em situações de instabilidade, o cérebro tende a reagir como se estivesse diante de uma ameaça física real. Nesse contexto, é fundamental criar e fortalecer ferramentas de controle emocional. 

Uma delas é a elaboração de um “diário de trading”, onde o trader registra suas emoções antes ou depois de decisões cruciais. Documentar essas emoções e o que elas resultaram é parte crucial do processo de autoconhecimento, aprendendo a evitar gatilhos. Além disso, estabilidade emocional e disciplina andam lado a lado no trading. 

É preciso ter critérios rigorosos de atuação e em especial, um limite para perdas. Se ater aos limites pré-estabelecidos evita imprevistos e promove uma rotina saudável de trabalho. É preciso ainda resistir à tentação de se arriscar para recuperar perdas anteriores, o que pode levar a perdas ainda maiores. 

Acima de tudo, é preciso respeitar os próprios limites, do corpo e da mente. Pausas regulares são indispensáveis. Recomenda-se também exercícios de respiração para o controle dos impulsos e mesmo dos batimentos cardíacos. Cuidar da parte física e mental fora do dia a dia do trading é obrigatório para quem preza pela própria saúde. 

Mercado Financeiro e Saúde Mental

Problemas relacionados à saúde mental são causa recorrente de afastamento do trabalho, no mercado financeiro. Com o estresse da rotina, muitos têm dificuldade de desligar da tela de trading, mesmo em momentos de lazer, levando ao burnout e a ansiedade; crises de insônia também são comuns.

É preciso ser disciplinado inclusive no descanso e no lazer, que não são luxos, mas fundamentais para a manutenção da saúde. Dicas gerais de bem-estar também se aplicam aqui, como exercícios físicos regulares, uma dieta balanceada e pelo menos 6-8 horas de sono diário. Cuidar da saúde pode custar tempo e dinheiro, mas o resultado de não cuidar pode ser catastrófico.

Interpretando o Mercado - E a Si Mesmo

O mercado não é uma entidade independente e consciente, com sentimentos e vontades próprios. Ele existe através daqueles que o operam e também a eles reflete. Nesse sentido, compreender as próprias emoções é tão importante como compreender os sentimentos de mercado. Caso contrário, é impossível reagir às suas mudanças de humor de forma consciente, assertiva e estratégica. 

A necessidade de se estar sempre alerta e no melhor do controle emocional exige uma rotina não só de trabalho, mas de descanso e autocuidado. Negligenciar esses aspectos pode até trazer bons resultados no curto prazo, mas no médio prazo, podem tirar qualquer do mercado por meses, por razões médicas. O mercado de forex não se tornará seguro ou previsível tão cedo. Portanto, cabe aos seus players construírem sua resiliência emocional e psicológica.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane admite possibilidade de reajuste para servidores ainda este ano
Desde 2022

/ 1 dia

Adriane admite possibilidade de reajuste para servidores ainda este ano

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3694, segunda-feira (25/05)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3694, segunda-feira (25/05)

3

Aeroporto de Campo Grande recebe melhorias, mas perde passageiros
RETRAÇÃO

/ 1 dia

Aeroporto de Campo Grande recebe melhorias, mas perde passageiros

4

Legendários em Campo Grande: evento exige kit com vaselina, talco e pomada dos participantes
Inusitado?

/ 23 horas

Legendários em Campo Grande: evento exige kit com vaselina, talco e pomada dos participantes

5

Mulheres passam a ter prioridade para sentar ao lado de janelas nos ônibus de Campo Grande
lei

/ 22 horas

Mulheres passam a ter prioridade para sentar ao lado de janelas nos ônibus de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 15/05/2026

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 14/05/2026

Imóvel Irregular no Brasil