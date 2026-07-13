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FERROVIA

Rumo e MRS Logística largam na frente na disputa pela concessão da Malha Oeste

Empresas solicitaram o acesso aos documentos da concessão na ANTT logo após aprovação do plano de outorga

Clodoaldo Silva, de Brasília

13/07/2026 - 08h00
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A RumoLog e a MRS manifestaram interesse na licitação da Malha Oeste, prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano.

As duas empresas, que já operam linhas férreas no País, solicitaram acesso ao processo na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com as regras do certame, que prevê investimentos de R$ 29 bilhões em Capex e R$ 53,5 bilhões em Opex no prazo de 57 anos.

Esses valores foram aprovados pela ANTT e Ministério dos Transportes em maio e junho, definindo que o leilão vai ser fracionado, os investidores vão ter oportunidade de obter a gestão da linha toda ou parte dela, já que haverá três lotes, que serão sucessivos no processo de leilão.

Primeiro será o certame do trecho completo, entre Corumbá e Mairinque (SP). Caso não haja interessados, vai ser o lote entre Corumbá e Bauru (SP); e por último o trecho entre Corumbá e Três Lagoas, com a possibilidade de ramal até Aparecida do Taboado.

Também haverá aporte de R$ 3,6 bilhões dos cofres públicos ao concessionário caso modernize e opere o trecho de Corumbá a Mairinque ou a Bauru.

Os repasses ocorrerão de forma escalonada, com desembolsos anuais de até R$ 500 milhões, mecanismo que busca garantir previsibilidade fiscal e continuidade dos investimentos ao longo do contrato de concessão. Porém, o trecho Corumbá-Três Lagoas foi excluído destes aportes.

Como estes foram os únicos detalhes divulgados pela ANTT, a RumoLog e a MRS solicitaram acesso ao processo na ANTT que trata desta licitação para ter mais informações, já que os documentos estão restritos.

Neste processo há a íntegra do plano de outorga, estudos técnicos, previsão de receitas e investimentos em cada um dos lotes, exigências ambientais, entre outras informações.

A RumoLog, da qual a Rumo Malha Oeste faz parte, solicitou acesso aos documentos no dia 29 de maio e a MRS no dia 28 de maio, uma semana após a diretoria colegiada da ANTT aprovar o plano de outorga.

Dessa forma, elas passaram a ter acesso a todas as minutas do certame antes que outros possíveis interessados em participar da disputa.

Com essas informações, a MRS assinou com o Ministério dos Transportes, no dia 29 do mês passado, um memorando de entendimento para a elaboração do Ferroanel de São Paulo, para agilizar o projeto, que estará interligado à Malha Oeste.

Este empreendimento possibilitará o acesso ao porto de Santos, facilitando a interligação dos trens provenientes do interior paulista aos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de reduzir gargalos operacionais e aumentar a eficiência do transporte ferroviário de cargas.

Ferrovia terá leilão em três lotes e previsão de R$ 82,5 bilhões em investimentos e operaçãoFerrovia terá leilão em três lotes e previsão de R$ 82,5 bilhões em investimentos e operação - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

ESTUDO

Este estudo pode viabilizar que no futuro o Ferroanel seja incorporado à concessão da Malha Oeste, com o devido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Segundo o ministro dos Transportes, George Santoro, os estudos vão subsidiar a definição da melhor alternativa para implantação do Ferroanel.

Um dia depois, em 30 de junho, a Rumo Malha Oeste teve o contrato prorrogado por 180 dias, mesmo sendo autuada em R$ 105,3 milhões por abandonar a linha férrea ao longo dos anos.

A justificativa é que a ferrovia poderia ficar sem nenhuma manutenção e vigilância patrimonial até fevereiro do próximo ano, segundo avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A RumoLog é a atual gestora da Malha Oeste.

A MRS por meio da assessoria de imprensa informou que “a MRS não vai comentar sobre este assunto”. Já a Rumo foi procurada, mas não respondeu às perguntas do Correio do Estado.

A ANTT informou que o acesso integral “concedido às empresas Rumo e MRS ocorreu mediante solicitação formal, observando os procedimentos administrativos aplicáveis. Não houve tratamento diferenciado, antecipação de informações estratégicas ou disponibilização de conteúdo distinto daquele já tornado público no âmbito da Audiência Pública. A ANTT ressalta que todas as informações técnicas que embasam o projeto estão disponíveis de forma pública, transparente e isonômica aos interessados”.

A Agência reafirma seu compromisso com a transparência, a ampla publicidade dos atos administrativos e a observância dos princípios da legalidade, isonomia e competitividade que regem os processos de concessão pública.

quase

Bolão de Campo Grande ganha R$ 169 mil na Mega-Sena

Aposta foi feita com 9 dezenas e 100 cotas e ficou a um número de acertar a sena, ficando com o prêmio referente a quina; Confira se você foi o ganhador

12/07/2026 15h30

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Apostadores de MS acertaram a quina da Mega-Sena

Apostadores de MS acertaram a quina da Mega-Sena Foto: Arquivo

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Um bolão de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e os apostadores ganharam o prêmio de R$169.493,00. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 25 milhões para o próximo sorteio.

O bolão de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foi feito presencialmente em uma casa lotérica em Campo Grande. A aposta foi de 9 dezenas, com 100 cotas, o que significa que cada apostador irá receber R$ 1.694,93 por cota.

O sorteio do concurso 3030 foi na noite de sábado (11). Os números sorteados foram: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58.

Em todo o Brasil, foram 41 apostas ganhadoras da quina, com prêmio de R$ 42.373,42, enquanto outros 2.983 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 960,00 cada.

Os números da Mega-Sena 3030 são:

  •  45 - 58 - 25 - 06 - 11 - 48

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3031

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no terça-feira, 14 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3031. 

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 6082-8 de ontem, sábado (11/07); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

12/07/2026 07h43

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Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6082-8 da Loteria Federal na noite do último sábado, 11 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

CAIXA Loterias informa: sorteio da extração 6082-8 realizado exclusivamente para divulgação de resultado, sem comercialização e premiação.

  • 5º prêmio: 054652
  • 4º prêmio: 093472
  • 3º prêmio: 033608
  • 2º prêmio: 097039
  • 1º Prêmio: 095866

Resultado da extração 6082-8:

5º prêmio:  054652

4º prêmio: 093472

3º prêmio: 033608 

2º prêmio: 097039

1º prêmio: 095866

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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