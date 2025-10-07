Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Logística

Rumo Malha Oeste é condenada a pagar R$12 milhões por condições degradantes de trabalho

Entre as denúncias estão alojamentos insalubres, falta de banheiro nas locomotivas e jornadas abusivas de trabalho

Karina Varjão

Karina Varjão

07/10/2025 - 16h30
A Justiça do Trabalho em Campo Grande acolheu uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e condenou a empresa Rumo Malha Oeste S.A por práticas consideradas graves de descumprimento de legislação trabalhista. 

A sentença impõe à concessionária 35 obrigações e determina o pagamento de R$12 milhões em danos morais coletivos. 

A ação foi movida após inspeções e perícias realizadas nos anos de 2016 e 2017 revelarem uma série de irregularidades nos regimes de trabalhos da empresa no trecho que opera entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Entre os principais problemas foram destacados: 

  • Condições de trabalhos degradantes - como a ausência de banheiros nas locomotivas, obrigando os trabalhadores a se deslocarem a áreas externas para as necessidades fisiológicas ou até mesmo realizar pela janela da condução; alojamento com falhas de iluminação, mato alto, buracos e peças expostas e falta de conforto mínimo para a dignidade humana;
  • Jornadas exaustivas - relatos de maquinistas apontaram que já foram submetidos a escalas de 12 a 15 horas diárias, sem intervalos adequados para alimentação ou descanso;
  • Problemas de segurança - o modelo de operação “monocondução” (quando há um único maquinista por locomotiva) foi vinculado a pelo menos um acidente grave noturno ocorrido em Chapadão do Sul, onde duas máquinas colidiram, em agosto de 2012. 

Na ação civil ajuizada em 2014 pelo MPT, a então procuradora do Trabalho, Simone Beatriz Assis de Rezende, enfatizou que o grupo econômico Rumo Logística possui centenas de autuações pendentes pelo Ministério do Trabalho e Emprego, além de investigações e procedimentos administrativos conduzidos pelo MPT. 

Na época, sete procedimentos investigatórios tramitavam no MPT-MS contra as empresas do grupo, que relataram diversas irregularidades trabalhistas como controle de ponto, extensa jornada de trabalho e as condições insalubres dos alojamentos. 

“A monocondução, as jornadas excessivas, a ausência de concessão do intervalo legal para repouso, alimentação e para as próprias necessidades fisiológicas são fatores que agravam ainda mais as condições insalubres, antiergonômicas, enfim, indignas a que se submetem os maquinistas das rés”, concluiu Rezende.

Decisão 

Ao longo dos mais de 10 anos de andamento do processo movido pelo MPT-MS, foi constatado que nenhuma das locomotivas utilizadas no trecho Corumbá-Porto Esperança possuía banheiro, bem como as que transitam ao longo de toda a rota Bauru/SP-Corumbá/MS. 

Para o juiz Marco Antônio de Freitas, responsável pela decisão, “a existência de instalações sanitárias no ambiente de trabalho é uma condição mínima de dignidade sedimentada na jurisprudência e na doutrina”, e não é aceitável exigir que o trabalhador satisfaça necessidades fisiológicas em locais inadequados. 

Deste modo, a empresa foi penalizada em R$12 milhões de reais em danos morais coletivo, além de ser intimada a cumprir, em até 90 dias, as obrigações de fazer e não fazer impostas pela sentença. Em caso de descumprimento, há penalidades de até R$100 mil mensais. 

A decisão também reconheceu a possibilidade de responsabilização solidária de outras empresas do mesmo grupo econômico, considerando que Rumo Malha Oeste integra o grupo Ramo Logística, que já acumula processos trabalhistas em vários estados. 

Outras multas

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, a Rumo Malha Oeste foi autuada 74 vezes em três anos, entre 2021 e 2024, por não cuidar da faixa de domínio, abandonar prédios e não trocar dormentes e trilhos nos 1.973 quilômetros da linha férrea entre Mairinque (SP) e Corumbá.

Estas infrações, em sete casos, resultaram em autuações e multas que chegaram a R$ 7,5 milhões, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A empresa foi punida porque fez a retirada de 4 km de trilhos do ramal de Ladário para usar em outro trecho de Corumbá.

No auto de infração, consta que a Rumo foi punida por “não zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, conforme normas técnicas específicas, não mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento ou conservação, até a sua transferência à concedente ou à nova concessionária”.

Em outra fiscalização, de dezembro de 2024, técnicos da ANTT constataram que 94,5% dos dormentes do trecho de 436 km entre Campo Grande e Três Lagoas estavam estragados, resultado de anos sem manutenção adequada. A penalidade, novamente, foi de R$ 2,1 milhões.

Além dos trechos em Mato Grosso do Sul, a concessionária também foi punida em R$ 2,03 milhões no trecho paulista entre Bauru e Mairinque, por “não zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão”.

Em outro auto, de R$1,015 milhão, referente ao trecho Três Lagoas-Bauru, a penalidade foi aplicada porque a empresa não comunicou à ANTT uma interrupção total do tráfego ferroviário provocada por erosão nas margens de um curso d’água, problema que persiste desde janeiro de 2024.

O cenário se repete em Corumbá, onde há ocupação irregular da faixa de domínio por uma transportadora que utiliza o espaço como estacionamento de caminhões. Em Ponta Porã, a Rumo foi multada em R$ 396 mil por abandono da antiga estação ferroviária e da faixa de domínio do município.

Em nota, a Rumo argumenta que tem cumprido suas obrigações e que os serviços de manutenção vêm sendo realizados “de forma contínua”.

“A Rumo sempre demonstrou os esforços empreendidos para manutenção e prestação do serviço ferroviário, inexistindo fundamento legal para a imposição da penalidade”.

*Colaborou Clodoaldo Silva

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3505, segunda-feira (06/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

07/10/2025 08h30

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3505 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 987.681,65)
  • 14 acertos -157 apostas ganhadoras, (R$ 2.638,15)
  • 13 acertos - 6372 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 81742 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 466108 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3505 são:

  • 11 - 14 - 07 - 02 - 01 - 06 - 21 - 03 - 23 - 16 - 20 - 08 - 25 - 04 - 09 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3510

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 7 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3510. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 755, segunda-feira (06/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/10/2025 08h28

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 755 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 06 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 1.049,03)
  • 4 acertos - 628 apostas ganhadoras, (R$ 68,48)
  • 3 acertos - 5.571 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 755 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 1
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 756

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 08 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 756. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

