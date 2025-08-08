Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

AGRICULTURA

Safrinha de milho pode registrar prejuízo de mais de R$ 1,8 bilhão

A colheita da 2ª safra 2024/2025 encontra-se inferior em 35,2 pontos porcentuais em relação ao ciclo anterior

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

08/08/2025 - 10h00
As perdas na safrinha de milho 2024/2025 em Mato Grosso do Sul podem chegar a R$ 1,802 bilhão, segundo levantamento com base em dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS). A cifra é resultado direto das condições climáticas adversas e do atraso na colheita, que comprometeram parte considerável das lavouras do Estado.

Os dados oficiais do boletim Casa Rural, da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul), apontam que 459.896 hectares de milho 2ª safra estão classificados como “regulares” ou “ruins” no Estado.

O que significa que essas áreas apresentam problemas como desfolhamento excessivo, amarelamento precoce, falhas no estande de plantas e alta incidência de pragas ou doenças, fatores que impactam negativamente a produtividade. Essa área equivale a mais de um quinto do total cultivado nesta safra, que chegou a 2,103 milhões de ha.

Considerando a produtividade média estimada de 80 sacas por ha, essa área representa a produção potencial de 36.791.680 sacas. Com base na cotação do milho no mercado físico estadual, que era cotado a R$ 49 por saca, o prejuízo pode chegar a R$ 1,802 bilhão.

A conta é feita multiplicando-se os 459.896 ha pelas 80 sacas por ha, e depois pelo preço médio da saca. Embora o preço do milho apresente variações regionais, a média estadual registrada entre os dias 28 de julho e 4 de agosto foi de R$ 48,63, com municípios como Dourados e Maracaju ultrapassando a casa dos R$ 50.

O valor considerado na estimativa, portanto, representa uma média arredondada dentro do que é praticado no Estado.

O boletim destaca que essa perda ocorre em um ano que, a princípio, tinha boas perspectivas de produtividade. A estimativa da produção estadual da 2ª safra de milho é de 10,199 milhões de toneladas, com produtividade média de 80,8 sacas por ha, o que representaria um aumento de 20,6% em relação ao ciclo anterior.

No entanto, os danos causados por geadas, ventos e estiagens em determinadas regiões colocam esse crescimento em xeque, já que as perdas estão concentradas justamente em áreas com maior peso na produção estadual, como as regiões central e sul.

Além dos problemas climáticos, outro fator que acende o sinal de alerta é o atraso na colheita. De acordo com o boletim Casa Rural, até o dia 1º de agosto, apenas 42,7% da área de milho havia sido colhida no Estado. Na mesma data do ano passado, esse porcentual era de 77,9%, o que representa um atraso de 35,2 pontos porcentuais em relação à safra anterior.

A média histórica também está acima do índice atual, evidenciando que a colheita este ano está significativamente mais lenta.

A situação é mais crítica na região norte, onde a colheita está em apenas 29,9%. No centro de MS, o índice é de 37,9%, enquanto na região sul, a mais adiantada, chega a 46,2%. Essa lentidão expõe as lavouras aos riscos de perdas adicionais, como geadas tardias, excesso de chuvas ou ventanias, que podem ocorrer em agosto, mês considerado o pico da colheita da safrinha.

“Nesta safra, houve um escalonamento maior no plantio em função do deficit hídrico no início do ciclo e, com isso, o desenvolvimento das lavouras ficou desuniforme. Além disso, a ocorrência de chuvas na fase final atrasou o início da colheita em algumas regiões”, explicou o assessor técnico da Aprosoja-MS, Flávio Aguena.

ADVERSIDADES 

As adversidades enfrentadas nesta safra já haviam sido antecipadas por produtores e técnicos. Conforme adiantado pelo Correio do Estado em maio, problemas atingem quase 70% da produção de milho na região sul de Mato Grosso do Sul, considerada uma das principais áreas produtoras do grão no Estado. 

A colheita lenta, aliada ao alto custo de produção e à queda de rentabilidade, tem feito com que os produtores revejam suas estratégias. A segunda safra de milho ocupa atualmente 46% da área destinada à soja no Estado, índice significativamente menor do que os 75% registrados em anos anteriores. Isso demonstra que a cultura tem perdido força frente ao avanço de outras opções, como sorgo e braquiária, que oferecem menor risco climático e menor custo de produção.

Ainda de acordo com dados da Aprosoja-MS, no fim de julho, ventanias intensas afetaram principalmente o centro e o sul do Estado, provocando o tombamento de cerca de 8 mil ha de lavouras de milho, com perdas estimadas entre 20% a 40% da produção. Os municípios mais atingidos foram Maracaju, Aral Moreira, Sete Quedas e Itaporã. 

“As chuvas no fim do ciclo do milho safrinha têm dificultado a secagem natural dos grãos, o que está atrasando a colheita. Colher o milho com muita umidade aumenta os custos, porque é preciso secá-lo antes de armazenar (abaixo de 14% de umidade) para manter a qualidade dos grãos. Por outro lado, deixar o milho no campo por mais tempo também é arriscado, pois a produção fica exposta às intempéries climáticas”, disse Aguena.

“O produtor fica em uma situação complicada: ou colhe mais cedo e gasta mais com secagem, ou espera e corre o risco de perder parte da produção por causa do clima. O ideal é acompanhar a previsão do tempo e a umidade dos grãos para tomar a melhor decisão possível”, finalizou o assessor técnico da Aprosoja-MS.

A meteorologia indica tempo com sol e variação de nebulosidade e não se descarta a possibilidade de chuvas e tempestades isoladas.

Para esta safra, a produtividade média esperada é de 80,8 sacas por ha, com produção total estimada em 10,2 milhões de toneladas – um crescimento de 20,6% no volume em relação à safra anterior.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1099, quinta-feira (07/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/08/2025 08h15

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1099 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 370 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 650 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 37 apostas ganhadoras (R$ 2.698,14 cada);
  • 5 acertos - 1.179 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 16.410 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Janeiro - 43.643 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada).

Uma aposta de Sidrolândia acertou 6 números.

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1099 são:

  • 01 - 03 - 04 - 25 - 23 - 13 - 08
  • Mês da sorte: 01 - Janeiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1100

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1100. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6794, quinta-feira (07/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/08/2025 08h10

Confira o rateio do concurso da quina

Confira o rateio do concurso da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6794 da Quina na noite desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 9 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 16 apostas ganhadoras (R$ 24.461,53 cada);
  • 3 acertos - 2.394 apostas ganhadoras (R$ 155,70 cada);
  • 2 acertos - 69.195 apostas ganhadoras (R$ 5,38 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6794 são:

  • 24 - 71 - 30 - 01 - 62 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6795

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sexta-feira, 8 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6795. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

