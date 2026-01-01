Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Salário mínimo de R$ 1.621 passa a valer a partir de hoje

O novo valor representa um aumento de R$ 103 com relação ao em 2025E

Karina Varjão

Karina Varjão

01/01/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O novo valor do salário mínimo de R$ 1.621 passa a valer a partir desta quinta-feira em todo o território brasileiro. 

O valor corresponde a um reajuste de 6,79%, ou R$ 103 em comparação ao do ano passado, cujo valor era de R$ 1.518, como divulgado no último dia 10 pelo Ministério de Planejamento e Orçamento. 

O reajuste foi menor que o esperado. Ainda no mês de novembro de 2025, o Governo Federal havia projetado um aumento para o valor de R$ 1.627, que já representada uma diminuição em comparação à primeira projeção, que era para R$ 1.631. 

O reajuste do valor tem a ver com a estimativa na queda do valor da inflação, já que seu comportamento é um dos componentes da fórmula para a correção do piso salarial. 

Com um aumento menor do que o esperado no preço de produtos e serviço, a expectativa é que a inflação também seja menor, causando um reajuste também menor para o salário mínimo. 

O novo valor foi informado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que é utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo.

Para 2026, a regra de reajuste determina que o valor sofra duas correções. Uma é pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, 2025, que foi de 4,18%.

A segunda correção é o crescimento da economia de dois anos antes, no caso, de 2024, com uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4% que foi confirmada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Pela estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia. O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas.

Como é calculado

O cálculo utilizado para definir o salário mínimo leva em consideração alguns critérios como:

  • Inflação - a correção dos valores é voltada para garantir o poder de compra dos trabalhadores, sendo corrigido de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços;
  • Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País - quando a economia cresce, o governo pode usar parte desse crescimento para aumentar, de forma real, o valor do salário;
  • Nova política de reajuste - com o novo arcabouço fiscal de 2024, a política de valorização foi ajustada. Assim, o cálculo do salário mínimo considera a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar um impacto superior a 2,5% nas contas públicas. Essa regra busca equilibrar o aumento das rendas dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do País. 

Nova regra de correção  

Pela legislação anterior, o reajuste do salário mínimo era calculado com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 12 meses até novembro, somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

A nova regra mantém o ganho real acima da inflação vinculado ao PIB, mas limita esse acréscimo ao teto de correção do arcabouço fiscal, que varia entre 0,6% e 2,5% ao ano.  

O salário mínimo é um dos principais parâmetros para o cálculo do Orçamento, já que despesas obrigatórias, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão diretamente vinculadas ao seu valor.

Com a nova política, o governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões para os anos de 2025 e 2026.  

*Com informações da Agência Brasil

LOTERIA

Confira o resultado da Mega da Virada

O(a) vencedor(a) levará para casa o prêmio de R$ 1 bilhão

01/01/2026 10h00

Compartilhar
Mega da virada

Mega da virada

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, que corresponde à famosa "Mega da Virada", marcado para quarta-feira (31) e realizado hoje (1° de janeiro). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 22h (de Brasília).

Neste ano, a Mega da Virada tem o maior prêmio da história, de R$1.091.354.286,52.

De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação, a premiação aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

Os números da Mega da Virada são:

  • 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09

Não acumula!

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula, sendo assim, caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem os cinco números. Caso ninguém acerte esses também, o prêmio será dividido entre os que acertaram quatro, e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 11 de dezembro e encerradas às 18h (de Brasília) desta terça-feira (31).

Próximo sorteio: Mega-Sena 2856

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre somente no próximo sábado, 3 de janeiro, a partir das 21 horas (de Brasília).

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

 

Loterias

Resultado da Super Sete, concurso 792, de quarta-feira (31/12)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/01/2026 09h34

Compartilhar

Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 792 da Super Sete de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 nesta quinta (1° de janeiro). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 250 mil.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 792 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 7
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 3 
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 3

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 793

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 2 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 793. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio

3

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver
É DE MS!

/ 1 dia

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

4

Câmara Municipal diz que Prefeitura não debateu sobre aumento do IPTU na Capital
IMPOSTO

/ 1 dia

Câmara Municipal diz que Prefeitura não debateu sobre aumento do IPTU na Capital

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3575, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3575, terça-feira (30/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)