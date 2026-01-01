Salário mínimo de R$ 1.621 passa a valer a partir de hoje

Reajuste do salário mínimo vale a partir de hoje (1) - Bruno Henrique/Arquivo Correio do Estado

O novo valor do salário mínimo de R$ 1.621 passa a valer a partir desta quinta-feira em todo o território brasileiro.

O valor corresponde a um reajuste de 6,79%, ou R$ 103 em comparação ao do ano passado, cujo valor era de R$ 1.518, como divulgado no último dia 10 pelo Ministério de Planejamento e Orçamento.

O reajuste foi menor que o esperado. Ainda no mês de novembro de 2025, o Governo Federal havia projetado um aumento para o valor de R$ 1.627, que já representada uma diminuição em comparação à primeira projeção, que era para R$ 1.631.

O reajuste do valor tem a ver com a estimativa na queda do valor da inflação, já que seu comportamento é um dos componentes da fórmula para a correção do piso salarial.

Com um aumento menor do que o esperado no preço de produtos e serviço, a expectativa é que a inflação também seja menor, causando um reajuste também menor para o salário mínimo.

O novo valor foi informado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que é utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo.

Para 2026, a regra de reajuste determina que o valor sofra duas correções. Uma é pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, 2025, que foi de 4,18%.

A segunda correção é o crescimento da economia de dois anos antes, no caso, de 2024, com uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4% que foi confirmada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Pela estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia. O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas.

Como é calculado

O cálculo utilizado para definir o salário mínimo leva em consideração alguns critérios como:

Inflação - a correção dos valores é voltada para garantir o poder de compra dos trabalhadores, sendo corrigido de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços;

- a correção dos valores é voltada para garantir o poder de compra dos trabalhadores, sendo corrigido de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços; Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País - quando a economia cresce, o governo pode usar parte desse crescimento para aumentar, de forma real, o valor do salário;

- quando a economia cresce, o governo pode usar parte desse crescimento para aumentar, de forma real, o valor do salário; Nova política de reajuste - com o novo arcabouço fiscal de 2024, a política de valorização foi ajustada. Assim, o cálculo do salário mínimo considera a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar um impacto superior a 2,5% nas contas públicas. Essa regra busca equilibrar o aumento das rendas dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do País.

Nova regra de correção

Pela legislação anterior, o reajuste do salário mínimo era calculado com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 12 meses até novembro, somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

A nova regra mantém o ganho real acima da inflação vinculado ao PIB, mas limita esse acréscimo ao teto de correção do arcabouço fiscal, que varia entre 0,6% e 2,5% ao ano.

O salário mínimo é um dos principais parâmetros para o cálculo do Orçamento, já que despesas obrigatórias, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão diretamente vinculadas ao seu valor.

Com a nova política, o governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões para os anos de 2025 e 2026.

*Com informações da Agência Brasil