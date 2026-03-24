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vai à votação

Governo propõe reajuste salarial de 3,81% a servidores estaduais de MS

Projeto de lei foi apresentado pelo governador Eduardo Riedel nesta terça-feira e ainda passará por votação na Assembleia Legislativa

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

24/03/2026 - 12h02
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O reajuste salarial dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul deverá ser de 3,81% neste ano. O projeto de lei que concede o reajuste anual foi protocolado nesta terça-feira (24), pelo governador do Estado, Eduardo Riedel (PP), na Assembleia Legislativa.

A proposta de lei apresentada considera as disponibilidades financeiras do Estado para atender às despesas decorrentes, passando a vigorar a partir de 1º de abril de 2026.

Conforme a proposta, o índice de correção salarial foi definido visando à recomposição da perda inflacionária, aplicada sobre o vencimento-base ou o subsídio dos servidores públicos efetivos e comissionados e dos empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

O índice de reajuste se estende:

  • aos servidores públicos estaduais inativos integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que fazem jus à regra constitucional da paridade, e aos seus respectivos pensionistas, a título de revisão geral anual, incidente sobre seus proventos de aposentadoria e pensões;
  • aos militares estaduais inativos e seus pensionistas que fazem jus à paridade;
  • aos servidores públicos estaduais, efetivos e comissionados, ativos e inativos com direito à paridade e seus respectivos pensionistas, integrantes dos quadros da Defensoria-Pública, do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado.

A exceção é em relação aos membros e aos servidores cujos subsídios estejam vinculados constitucionalmente ou em legislação específica.

O governo solicitou que a tramitação do projeto de lei seja em regime de urgência.

A proposta ainda passará por votação dos deputados estaduais, mas a expectativa é que seja aprovado e sancionado da forma como foi proposto.

O  reajuste é aplicado para todos os servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

No ano passado, o reajuste dos servidores públicos estaduais foi de 5,06%.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6983 da Quina na noite desta segunda-feira, 23 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 6.988,53)
  • 3 acertos - 2.184 apostas ganhadoras, (R$ 121,90)
  • 2 acertos - 53.825 apostas ganhadoras, (R$ 4,94)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6983 são:

  • 24 - 77 - 38 - 46 - 79

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6985

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6985. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2903, segunda-feira (23/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/03/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2903 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 23 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,7 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 58.156,19)
  • 18 acertos - 83 apostas ganhadoras, (R$ 2.189,62)
  • 17 acertos - 652 apostas ganhadoras, (R$ 278,73)
  • 16 acertos - 3877 apostas ganhadoras, (R$ 46,87)
  • 15 acertos - 16746 apostas ganhadoras, (R$ 10,85)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2903 são:

  • 70 - 10 - 45 - 43 - 37 - 50 - 75 - 82 - 93 - 18 - 53 - 24 - 89 - 12 - 95 - 98 - 54 - 72 - 49 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2904

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2904. O valor da premiação está estimado em R$ 7,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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