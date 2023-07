Setor industrial de MS avalia como positiva aprovação da reforma tributária

Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) - Marcelo Victor/Arquivo - Correio do Estado

O setor industrial de Mato Grosso do Sul comemorou a aprovação da reforma tributária no Brasil e é favorável a implantação do nosso sistema de tributos.

A proposta da reforma tributária, idealizada pelo Governo Federal, é transformar tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS em um único imposto: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) ou Imposto de Valor Agregado (IVA).

A Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária na madrugada desta sexta-feira (07/07). A matéria, que reformula a tributação sobre o consumo no país, vinha sendo discutida há quase 30 anos no Congresso Nacional.

O texto foi aprovado em primeiro turno por 382 votos a 118 e em segundo turno com 375 votos a favor e 113 contrários.

O novo sistema é benéfico para empresas, por conta da redução de tributos. Mas, pode ser um risco para a arrecadação, economia e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sérgio Longen, a aprovação da reforma tributária é positiva em relação a cobrança de impostos.

“Para as empresas, simplifica muitos processos. É um avanço para um Brasil diferente, mais moderno. A partir desse momento a gente passa a enxergar o outro Brasil. Essa reforma marca um novo tempo. É um avanço para um Brasil diferente, mais moderno. E nós acabamos ficando um pouco parecidos com o resto do mundo”, disse.

O presidente destacou, contudo, que ficaram de fora do texto pontos importantes e ainda serão necessários ajustes no texto.

“Entendo que temos algumas particularidades que ficaram de fora, como os incentivos fiscais, que são contratos que nós fizemos com o Governo do Estado e com aval do Confaz. Tem efeito jurídico e isso com certeza será uma demanda judicial travada nos próximos tempos. Outro ponto é a questão do desenvolvimento regional, que precisa ser avaliada de forma clara. Mas acredito que teremos a oportunidade de ajustar essas questões no Senado”, completou.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A última versão também prevê zerar imposto sobre a cesta básica e criar o 'imposto do pecado', que é um tributo seletivo, de competência federal, que incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e veículos que gastem muito combustível.

Isto porque, com a reforma tributária, Mato Grosso do Sul corre o risco de diminuir, ou até mesmo perder, os incentivos fiscais para atrair empresas, pois é um Estado produtor e pequeno, com menos de três milhões de habitantes.

Veja como os deputados federais de Mato Grosso do Sul votaram:

Placar do 1º turno

Beto Pereira (PSDB) – Sim

Camila Jara (PT) – Sim

Dagoberto Nogueira (PSDB) – Sim

Dr. Luiz Ovando (PP) – Não

Geraldo Resende (PSDB) – Sim

Marcos Pollon (PL) – Não

Rodolfo Nogueira (PL) – Não

Vander Loubet (PT) – Sim

Placar do 2º turno

Beto Pereira (PSDB) - Ausente

Camila Jara (PT) - Sim

Dagoberto Nogueira (PSDB) - Sim

Dr. Luiz Ovando (PP) - Não

Geraldo Resende (PSDB) - Sim

Marcos Pollon (PL) - Não

Rodolfo Nogueira (PL) - Não

Vander Loubet (PT) – Sim