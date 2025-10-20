Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Seu CPF é Falso? A verdade inacreditável por trás dos dois últimos dígitos que ninguém te contou!

Essa curiosidade sobre o nono dígito do CPF nos lembra que, por trás de cada número e documento, existe uma lógica e uma história

20/10/2025 - 10h15
Você já parou para pensar que cada número do seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pode ter um significado além da simples identificação? Prepare-se para uma revelação que vai mudar sua percepção sobre esse documento tão comum no dia a dia dos brasileiros.

O nono dígito do seu CPF, aquele que muitas vezes passa despercebido, guarda um segredo surpreendente: ele indica a região fiscal onde o seu documento foi emitido 

Isso mesmo! Longe de ser um número aleatório, o nono dígito funciona como uma espécie de ‘GPS’ da sua cidadania fiscal, conectando você a um estado ou a um conjunto de estados brasileiros. Essa informação, que para muitos é um mistério, revela a origem geográfica do seu cadastro na Receita Federal.

O mapa secreto do Brasil no seu CPF

A Receita Federal, para fins administrativos, divide o Brasil em dez regiões fiscais. Cada uma dessas regiões é representada por um número de 0 a 9, que corresponde exatamente ao nono dígito do seu CPF.

Ou seja, ao olhar para esse número, é possível saber em qual parte do país o seu CPF foi gerado.

Confira a tabela e descubra a sua origem fiscal:

 

É importante ressaltar que essa informação corresponde ao local de emissão do documento e não necessariamente ao seu local de nascimento ou residência atual. Uma pessoa pode ter nascido em um estado, mas ter solicitado seu CPF em outro, e será o local da solicitação que definirá o nono dígito.

Mais que um número, uma história

Essa curiosidade sobre o nono dígito do CPF nos lembra que, por trás de cada número e documento, existe uma lógica e uma história.

Da próxima vez que você olhar para o seu CPF, lembre-se que ele carrega um pequeno pedaço da sua jornada como cidadão brasileiro, um registro geográfico que talvez você nunca tivesse imaginado.

IMPACTO DO TARIFAÇO

Com tarifaço, café do Brasil corre risco de perder espaço nos EUA

Com a aplicação da alíquota , os Estados Unidos saíram de principal destino do café brasileiro em julho

19/10/2025 13h00

Com tarifaço, café do Brasil corre risco de perder espaço nos EUA

Com tarifaço, café do Brasil corre risco de perder espaço nos EUA Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Com o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos importados brasileiros, o Brasil corre o risco de perder espaço no maior mercado consumidor de café do mundo a partir das próximas safras e ser substituído por outros fornecedores. O alerta é do diretor executivo do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Marcos Matos. "O grande receio é perder o maior mercado global, onde estão as principais empresas. É um prejuízo enorme perder o acesso ao maior mercado global para seus concorrentes", afirmou Matos, em entrevista exclusiva ao Broadcast nas Redes.

Diante da sobretaxa que atinge o café brasileiro, outros países, como México, Honduras e Colômbia, passaram a exportar maior volume aos Estados Unidos. "Levamos muito tempo para conquistar o primeiro lugar no mercado americano. Com novas safras vindo e perspectiva de maior colheita em importantes players, o grande risco é o Brasil ser o maior fornecedor e depois ir para o fim da fila e perder espaço nos blends deste grande mercado, quando a produção mundial de café aumentar. O caminho é resolver isso o mais rápido possível", observou Matos. O Brasil, por sua vez, redirecionou parte do que deixou de vender aos EUA para países europeus, árabes e asiáticos, minimizando efeitos sobre a balança comercial do setor em movimento de realocação no mercado mundial. No acumulado de janeiro a setembro, o Brasil exportou 29,105 milhões de sacas, queda de 20,5% em relação aos nove meses de 2024, enquanto a receita gerada saltou 30%, para US$ 11,049 bilhões.

Com a aplicação da alíquota , os Estados Unidos saíram de principal destino do café brasileiro em julho, antes da vigência da sobretaxa, para o terceiro destino em setembro, perdendo o posto de maior importador de cafés do Brasil para a Alemanha. Segundo o Cecafé, os impactos para os exportadores de café são "incalculáveis". "Há um prejuízo enorme com custo de postergação de contratos e suspensão e cancelamento de contratos, por isso, não temos outra estratégia se não a isenção total aos cafés brasileiros. Se não resolvermos isso o mais rápido possível, além dos exportadores, os impactos chegarão aos produtores", apontou o CEO do Cecafé.

Dados do conselho apontam para queda de 52,8% nos embarques do grão ao mercado norte-americano em setembro, adquirindo 332.831 sacas. No ano passado, a exportação brasileira de café para os EUA somaram 8,1 milhões de sacas e US$ 2 bilhões, 16% de tudo o País exportou. "O aumento de 40% no preço internacional do café somado à tarifa de 50% sobre o grão brasileiro inviabiliza os embarques", apontou. O Brasil responde por 34% de tudo que os Estados Unidos consome de café. "76% dos americanos consomem café diariamente. São dois países insubstituíveis no comércio de café", pontuou o diretor-executivo do Cecafé.

O setor exportador defende que o café seja incluído na lista de exceções ao tarifaço. As sinalizações dos importadores é de que o produto é o item número 1 na lista, segundo Matos, para potenciais novas exceções. A abertura de diálogo entre os países, que começou com a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump, e a missão diplomática brasileira ao governo americano, pode contribuir nesse movimento, segundo Matos. "Talvez seja factível a suspensão geral da tarifa ou a ampliação da lista. O importante é virar a página das tarifas", defendeu o CEO do Cecafé.

O impacto inflacionário do encarecimento do café, que registrou em agosto a maior alta no varejo americano desde 1997 nove vezes superior à média, bem como os efeitos já sentidos pelos consumidores e o fim do estoque da indústria local influenciam ainda no convencimento das autoridades e na pressão da opinião pública para isenção do café, avalia o Cecafé.

Em paralelo, o setor busca também a diversificação de mercados. Para Matos, os movimentos de preservação de mercados consolidados, como Estados Unidos e Europa, e a abertura de novos destinos são pautas distintas que não devem se sobrepor. China e Austrália despontam entre os países em crescimento do consumo do grão brasileiro. Nesse cenário de escalada tarifária, estoques mundiais baixos e incertezas quanto à nova safra, os preços do grão tendem a seguir elevados no mercado internacional pelo menos até o fim do ano.

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

19/10/2025 07h54

Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6010-0 da Loteria Federal na noite deste sábado, 18 de Outubro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. SAO PAULO/SP    R$ 1.350.000,00
  2. VILA VELHA/ES    R$ 40.000,00
  3. RIO DE JANEIRO/RJ    R$ 30.000,00
  4. SAO PAULO/SP    R$ 20.000,00
  5. SAO PAULO/SP    R$ 17.339,00

Resultado da extração 6010-0 :

5º prêmio: 15981

4º prêmio: 83523

3º prêmio: 74046

2º prêmio: 35888

1º prêmio: 76478

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

