Soja vai mal e celulose e carne bovina garantem balança comercial de MS

Exportações de celulose em Mato Grosso do Sul tiveram um salto de mais de 70% no ano passado - Arquivo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O aumento do preço da celulose e da carne bovina no mercado externo, e a consequente maior demanda por esses produtos no ano passado, fez com que o Estado de Mato Grosso do Sul exportasse o segundo maior volume da série histórica de sua balança comercial.

O Estado vendeu para outros países, de janeiro a dezembro de 2024, US$ 9,96 bilhões em produtos, quantia ligeiramente menor que os US$ 10,6 bilhões exportados em 2023, recorde do Estado.

Os números, obtidos junto ao Ministério da Indústria e Comércio e à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), permitiram que o Estado encerrasse o ano com um saldo de US$ 7,1 bilhões na balança comercial (a diferença entre exportações e importações).

O saldo foi ligeiramente menor que o de 2023, que também é um recorde para a história de Mato Grosso do Sul: naquele ano, a diferença entre exportações e importações ficou em US$ 7,56 bilhões.

A redução nas importações, principalmente de gás natural, contribuiu para um saldo de 2024 próximo ao do ano anterior.

Em 2024, o Brasil importou, via Mato Grosso do Sul, 3,8 milhões de m³ de gás natural da Bolívia, por US$ 1,16 bilhão, enquanto em 2023 foram comprados 4,4 milhões de m³ de gás natural, por US$ 1,3 bilhão.

Declínio da soja, ascensão da celulose

Apesar do declínio da soja como o principal item da balança comercial de Mato Grosso do Sul, ela ainda fechou o ano de 2024 como o principal produto da cesta de exportações do Estado. A queda no faturamento com a oleaginosa, contudo, foi de 27,9%.

Enquanto em 2023 foram exportadas 7,6 milhões de toneladas de soja, por US$ 3,9 bilhões, no ano passado as exportações de 6,5 milhões de toneladas de soja de Mato Grosso do Sul renderam US$ 2,85 bilhões.

Já as exportações de celulose tiveram um salto, tanto em faturamento quanto em volume. A entrada em operação da megafábrica de celulose da Suzano, o Projeto Cerrado, no segundo semestre de 2024, contribuiu para os bons resultados.

O aumento no faturamento foi de 79%. Em 2023, a celulose produzida em Mato Grosso do Sul resultou em receitas de US$ 1,48 bilhão. Já em 2024, as receitas saltaram para US$ 2,65 bilhões.

No ano passado, a celulose representou 26,6% das receitas de exportações do Estado, enquanto a soja, que já foi responsável por 37% das exportações em 2023, representou 28,7% das exportações de Mato Grosso do Sul.

O volume exportado de celulose subiu de 3,9 milhões de toneladas para 4,63 milhões de toneladas.

Carne bovina

A carne bovina também se destacou como item de exportação em Mato Grosso do Sul em 2024. O faturamento com as exportações atingiu US$ 1,22 bilhão no ano passado, enquanto em 2023 foram US$ 915 milhões.

Hoje, o item representa 12,3% da receita com exportações do Estado. No ano passado, sua participação era de 8,6%. Foram exportadas 257 mil toneladas de carne em 2024, contra 192,7 mil toneladas no ano anterior.

Também houve queda expressiva na exportação de milho (-78,2%), gorduras e óleos vegetais (-54,8%) e minério de ferro (-29,8%).

Houve um pequeno aumento na receita com a exportação de carne de aves: 2,1%.

Ranking de Exportações de Mato Grosso do Sul - Itens da Balança Comercial

Soja

Valor (2023, US$): 3.963.218.166 (37,4%)

Volume (2023, TON): 7.695.951

Valor (2024, US$): 2.859.165.864 (28,7%)

Volume (2024, TON): 6.596.834

Variação (%): -27,9

Celulose

Valor (2023, US$): 1.481.613.606 (14,0%)

Volume (2023, TON): 3.958.454

Valor (2024, US$): 2.653.104.710 (26,6%)

Volume (2024, TON): 4.635.060

Variação (%): 79,1

Carne bovina fresca

Valor (2023, US$): 915.637.449 (8,6%)

Volume (2023, TON): 192.775

Valor (2024, US$): 1.223.302.773 (12,3%)

Volume (2024, TON): 257.038

Variação (%): 33,6

Açúcares

Valor (2023, US$): 911.833.198 (8,6%)

Volume (2023, TON): 1.773.272

Valor (2024, US$): 882.704.884 (8,9%)

Volume (2024, TON): 1.875.225

Variação (%): -3,2

Farelos de soja

Valor (2023, US$): 739.189.831 (7,0%)

Volume (2023, TON): 1.461.260

Valor (2024, US$): 733.249.366 (7,4%)

Volume (2024, TON): 1.756.921

Variação (%): -0,8

Carnes de aves

Valor (2023, US$): 326.602.224 (3,1%)

Volume (2023, TON): 148.562

Valor (2024, US$): 333.428.941 (3,3%)

Volume (2024, TON): 168.416

Variação (%): 2,1

Minério de ferro

Valor (2023, US$): 355.832.015 (3,4%)

Volume (2023, TON): 6.461.762

Valor (2024, US$): 249.761.211 (2,5%)

Volume (2024, TON): 3.506.552

Variação (%): -29,8

Milho (exceto milho doce)

Valor (2023, US$): 969.127.688 (9,1%)

Volume (2023, TON): 3.982.118

Valor (2024, US$): 211.302.490 (2,1%)

Volume (2024, TON): 970.869

Variação (%): -78,2

Ferro-gusa

Valor (2023, US$): 159.328.918 (1,5%)

Volume (2023, TON): 333.833

Valor (2024, US$): 136.422.952 (1,4%)

Volume (2024, TON): 307.981

Variação (%): -14,4

Gorduras e óleos vegetais

Valor (2023, US$): 275.731.402 (2,6%)

Volume (2023, TON): 240.337

Valor (2024, US$): 124.684.263 (1,3%)

Volume (2024, TON): 119.688

Variação (%): -54,8



Fonte: MDIC/Semadesc

Assine o Correio do Estado