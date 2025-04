Supermercados com sede em MS faturaram R$ 5,3 bilhões em 2024

Grupo Pires, com sede na Capital, é o segundo maior de MS - Gerson Oliveira / Correio do Estado

As redes supermercadistas com sede em Mato Grosso do Sul tiveram uma receita de R$ 5,3 bilhões no ano passado. O volume, que já é expressivo e maior que o orçamento anual de 78 municípios do Estado, não representa todo o faturamento do setor, pois não contabiliza o faturamento de grandes redes como Grupo Pereira (Comper e Fort Atacadista), Grupo Carrefour (Atacadão e Hiper Carrefour), Assaí e Pão de Açúcar.

A estimativa é de que o faturamento dessas grandes redes no Estado quase dobre a receita do setor em Mato Grosso do Sul. Os dados estão no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgado nesta semana.

Dos supermercadistas que atuam no Estado e têm sede aqui, o Grupo ABV, de Dourados, é o que teve o maior faturamento bruto em 2024: R$ 1,29 bilhão. O ABV atua em cidades como Dourados, Ponta Porã, Itaporã, Maracaju, Nova Andradina e Paranaíba.

O Grupo Pires é a segunda maior rede supermercadista com sede em Mato Grosso do Sul. A rede, que também tem a bandeira Frama, faturou R$ 890,6 milhões no ano passado e tem 34 lojas no Estado, sendo a maioria delas em Campo Grande, além de unidades em Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, entre outras.

O terceiro maior supermercadista de Mato Grosso do Sul é a VRA Comércio, empresa do Grupo Veratti, que surgiu em 1983 na cidade de Costa Rica. A principal bandeira da empresa é a Mega, mercado ou atacadista, com unidades em Costa Rica, Chapadão do Sul, Corumbá, Ivinhema e Amambai. O faturamento da VRA em 2024 foi de R$ 637,6 milhões.

O quarto maior é o grupo Nova Estrela, da região de Três Lagoas, que teve uma receita de R$ 384 milhões no ano passado. Na quinta posição está o Grupo Oliveira & Carneiro, que em Campo Grande é conhecido pela bandeira Supermercado Nunes. A receita em 2024 foi de R$ 265,7 milhões.

Na sexta posição está o J. Chagas, de Naviraí, que atua com as bandeiras Chama, para supermercados, e Fogo, para atacadistas, em toda a região cone-sul. A receita do J. Chagas foi de R$ 225 milhões no ano passado.

O sétimo maior supermercado de MS é o Damasceno & Damasceno, que tem a bandeira Princesa e atua em Aquidauana, Miranda e Anastácio. A receita do grupo foi de R$ 201,4 milhões.

Grandes

Entre os grandes que atuam em Mato Grosso do Sul, o maior é o Grupo Carrefour, que mantém unidades da bandeira Atacadão, em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, e Hiper Carrefour, na Capital. No ano passado, faturou nada menos que R$ 120,5 bilhões em todo o Brasil. A sede do grupo fica em São Paulo (SP).

Outro paulista é o Assaí Atacadista, que também atua na Capital, Dourados e Três Lagoas. O Assaí faturou R$ 80 bilhões no ano passado.

O Grupo Pereira, que tem as redes Comper, Fort Atacadista e Bate Forte, aparece tendo o estado de São Paulo como sede, mas surgiu em Santa Catarina e se expandiu para a Região Centro-Oeste. O faturamento em todo o País do Grupo Pereira foi de R$ 15,3 bilhões no ano passado.

Em Campo Grande, o Grupo Pereira tem unidades Comper, Fort e Bate Forte em Campo Grande, além da bandeira Comper em Dourados.

O ranking da Abras indica que, em todo o Brasil, as redes de supermercados faturaram R$ 1,067 trilhão em 2024. O valor equivale a 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Para a soma do faturamento total, a associação considerou todos os formatos de operações: de atacarejos e minimercados a e-commerce, lojas de conveniência e hortifrútis. Em todos esses formatos, há geração de mais de 9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos em todo o território nacional.

A pesquisa, contudo, não especifica se todos esses postos estão ocupados. Em março, o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, havia mencionado que o setor passa por dificuldades na contratação de mão de obra, acumulando cerca de 357 mil vagas em aberto.

