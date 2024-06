Suzano fecha parceria para incentivar pequenos produtores em Ribas do Rio Pardo

A Suzano em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), por meio do programa “Inclusão Produtiva”, irá investir com insumos voltados para pequenos produtores rurais com intuito de auxiliar o crescimento em Ribas do Rio Pardo.

O anúncio da parceria ocorre um dia após a divulgação do atraso na ativação de fábrica da R$ 22 bilhões no município e em meio a crise da empresa terceirizada da Suzano trocou de sócio enquanto aplicava calote milionário.

Segundo divulgado pela Famasul, a assinatura do termo de cooperação voltado inicialmente para atender 135 famílias e têm como objetivo fomentar a geração de emprego e com isso a geração de renda no campo.

Serão atendidas famílias que trabalham nas vertentes de agricultura e pecuária em regiões do entorno da construção da nova fábrica em Ribas do Rio Pardo. Conforme divulgado pela Famasul, serão atendidos pequenos produtores com renda de até R$ 637 reais.

"A Suzano irá fornecer recursos para a compra de insumos que irão subsidiar a produção. O projeto será executado pela Famasul no prazo de 24 meses. Para 2024, inicialmente, serão 135 famílias atendidas nas cadeias de leite e horticultura. Ao longo da parceria, a meta é atender até 300 famílias", informou a instituição.

Os pequenos produtores serão atendidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por meio do trabalho de técnicos agrícolas que irão orientar como aumentar a produção enquanto a Suzano entrará com a compra dos insumos necessários.

Nos assentamentos Mutum, Avaré e Melodia, a Suzano fornece a mesma prestação de consultoria e auxílio em investimento com o que for necessário para incrementar a produção.

“Essa sinergia de ações possibilitará que as famílias tenham condições de gerar renda e ampliar negócios usando técnicas agrícolas mais eficientes e sustentáveis. Essa iniciativa contribui com o compromisso da empresa de retirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas em que atua até 2030”, afirma Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano e completou: “Um dos projetos que serão ampliados, por exemplo, é Sistema Agroflorestal (SAF), método que permite às famílias cultivarem diversos alimentos no mesmo espaço, diversificando a produção e desenvolvendo uma atividade mais rentável e menos dependente de uma só colheita. Também serão desenvolvidos projetos como o Reserva Alimentar, que já contempla 87 famílias para a formaçãode bancos de alimentos para que os animais não sofram em períodos de estiagem”.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, enxerga a parceria firmada como avanço para o pequeno produtor rural da região.

“Além da capacitação de mão de obra que oferecemos ao setor florestal, também levamos assistência técnica às comunidades rurais da região de abrangência do empreendimento da Suzano. Trata-se de um grande avanço para a nossa atuação nessa cadeia produtiva tão importante para o estado e que vem crescendo a cada ano”, disse Bertoni.

Outros serviços

Atendimento veterinário

Melhoramento genético e sanitário para adequação à prática comercial;

Capacitação em gestão de negócios no campo;

Implantação de projetos de apicultura no território.

